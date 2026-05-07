Fitbit devient Google Health, avec un coach IA personnalisé “qui nous connaît”

L'app Fitbit disparaît au profit de Google Health, qui se dote d'un coach IA capable d'offrir un accompagnement et des conseils personnalisés.

Comme prévu, l'application Fitbit va fermer le 19 mai 2026, date à laquelle Google Health va prendre le relais pour tous les appareils connectés compatibles. C'est aussi ce jour choisi par Google pour lancer son Coach IA dans le monde entier (déploiement progressif, disponibilité complète le 26 mai pour la sortie du Fitbit Air). La firme promet que celui-ci octroie une expérience vraiment personnalisée, adaptée à ses objectifs et ses besoins.

“Lors de votre première séance, vous aurez un entretien d'accueil pour vous présenter à votre coach. Vous pourrez lui faire part de vos objectifs spécifiques, des détails concernant votre routine quotidienne, le type d'équipement dont vous disposez, les blessures que vous soignez ou votre mode de vie en général”, nous explique-t-on. L'IA prend en compte toutes les informations et le contexte dont il dispose pour s'adpater en temps réel.

Un coach IA qui nous suit au quotidien

L'onglet « Aujourd'hui » de l'app a été entièrement repensé pour l'occasion. Il centralise les conseils proactifs du Coach, qui s'appuie sur les données que vous souhaitez bien lui partager, telles que les indicateurs de forme physique et de sommeil, le suivi nutritionnel et du cycle menstruel, la localisation et la météo, et même les dossiers médicaux personnels.

“Plus vous partagez de contexte, plus l'expérience sera personnalisée et enrichissante”, insiste Google. Le Coach IA est bien sûr basé sur des modèles de Gemini. L'entreprise promet sécurité et confidentialité à ses utilisateurs. “Google s'est engagé à ne pas utiliser les données de santé et de bien-être des utilisateurs de Fitbit à des fins publicitaires […] Nous maintiendrons cet engagement”, peut-on lire dans le communiqué.

Le Google Health Coach ne sera pas gratuit. Pour y accéder, il faut souscrire l'abonnement Google Health Premium (anciennement Fitbit Premium) à 8,99 euros par mois. Autre option, les forfaits Google AI Pro et Ultra incluent Google Health Premium sans frais supplémentaires. Attention, tous les accessoires connectés ne sont pas compatibles. Pour l'instant, seuls les bracelets Fitbit et montres Pixel Watch prennent en charge le Coach. Des appareils tiers recevront le support plus tard.