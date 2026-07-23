Google Pixel Watch 5 : la fiche technique montre une mauvaise nouvelle

Une bonne partie des caractéristiques de la Pixel Watch 5 se dévoile en avance et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est décevant. Sauf sur un point, mais pas sûr que cela suffise à rattraper le reste.

Officiellement, la Pixel Watch 5 de Google sera présentée le 12 août 2026, en même temps que les Pixel 11. Officieusement, on en sait déjà beaucoup sur la future montre connectée de la firme. En juin dernier, un plongeur en a carrément trouvé un exemplaire pendant une virée dans la mer des Caraïbes. L'occasion de se rendre compte qu'en terme de design, elle est identique à la Pixel Watch 4 de 2025. Et vu la fiche technique publiée en avance sur la Console Google Play, les similarités ne s'arrêteront pas là.

Toutes les caractéristiques ne figurent pas dans les tableaux repérés. On peut tout de même y voir des éléments qui ne vont pas ravir celles et ceux qui attendaient une vraie évolution pour le modèle de 2026. Qu'ils se rassurent cependant : il y a une bonne nouvelle au milieu des mauvaises. Pas sûr qu'elle suffira à faire passer la pilule de la redite potentielle, mais c'est toujours mieux que rien.

La Google Pixel Watch 5 ressemble énormément à la Pixel Watch 4

Il est indiqué que la Pixel Watch 5 embarque une “Qualcomm SW5100”, soit la même puce de base que les Pixel Watch 2, 3 et 4. Côté processeur et puce graphique, pas de changement également. Le CPU est un quad-core ARM Cortex-A53 cadencé à 1 700 MHz, tandis que le GPU est un Adreno 702 (1 000 MHz) de chez Qualcomm. En revanche, on ne connaît pas le coprocesseur utilisé. Sur la Pixel Watch 4, c'était une version améliorée de celui de la 3. Il est donc possible que la Watch 5 propose mieux que sa prédécesseure.

Ce sera d'ailleurs le cas pour la quantité de mémoire RAM, qui passe de 2 à 3 Go. De quoi permettre l'utilisation de Gemini Intelligence, en théorie. Crise de la mémoire oblige, ce gain explique en partie la hausse de prix attendue pour les Pixel Watch 5 de Google.

Source : 9to5Google