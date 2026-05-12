Google lance Gemini Intelligence, une IA qui gère vos tâches sans que vous ne touchiez votre smartphone

Google vient d'annoncer Gemini Intelligence, une nouvelle couche d'IA pour les smartphones Android. Contrairement aux assistants classiques, elle exécute des tâches à votre place. Résultat, commander des courses, réserver un trajet ou remplir un formulaire sans toucher votre écran devient possible.

Les assistants vocaux ont longtemps été limités à répondre à des questions simples. Depuis quelques années, Google pousse son IA bien au-delà de ce rôle en l'intégrant progressivement dans l'ensemble de son écosystème. La firme avait déjà laissé entrevoir ses ambitions en matière d'IA agentique. Cette tendance voit l'assistant prendre la main sur des tâches entières plutôt que de simplement les suggérer. C'est désormais officiel avec l'annonce de Gemini Intelligence.

Google a officialisé Gemini Intelligence lors d'un événement dédié le 12 mai 2026. Cette nouvelle couche d'IA s'installe directement dans les smartphones Android et transforme leur fonctionnement en profondeur.

Gemini Intelligence débarque sur Galaxy S26 et Pixel 10 avec 5 fonctions qui font les tâches à votre place

Selon Google, Gemini Intelligence sera d'abord déployée sur les Samsung Galaxy S26 et Google Pixel 10 dès l'été 2026. La fonctionnalité la plus spectaculaire est l'automatisation multi-étapes. L'assistant peut désormais naviguer dans les applications à la place de l'utilisateur pour accomplir des tâches complètes. Commander des courses, réserver un Uber ou trouver un circuit sur Expedia à partir d'une photo. L'IA agit uniquement sur demande et s'arrête dès que la tâche est terminée. L'utilisateur garde la main sur la confirmation finale.

La solution intègre aussi plusieurs fonctions complémentaires. Rambler (le Bavard) transforme la dictée sur Gboard en texte poli. La fonction gère les hésitations et les changements de langue dans un même message. L'Autofill intelligent (remplissage automatique) utilise les informations des applications connectées pour remplir des formulaires complexes sur Chrome. Cette option reste strictement facultative et s'active uniquement avec l'accord de l'utilisateur. Gemini dans Chrome arrive fin juin avec des fonctions de recherche, de résumé et de réservation directement depuis le navigateur.

Create My Widget (Crée mon widget) permet de créer des widgets personnalisés. Il suffit de décrire ce que l'on souhaite voir sur son écran d'accueil. Un cycliste peut demander un widget affichant uniquement la vitesse du vent et les risques de pluie. Un passionné de cuisine peut obtenir un tableau de recettes hebdomadaires. Gemini Intelligence sera étendu aux montres, voitures, lunettes et ordinateurs portables Android d'ici la fin de l'année.