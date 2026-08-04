Pixel Watch 5 : on connait déjà toutes les nouveautés de la prochaine montre connectée de Google

La fiche technique de la Pixel Watch 5 a fuité, voici ce qu’il faut retenir des nouveautés et améliorations apportées par Google à sa montre connectée.

La Google Pixel Watch 5
La Google Pixel Watch 5 telle qu’affichée dans la console Google Play

La Pixel Watch 5 sera annoncée le 12 août lors du Made by Google 2026. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises, l’essentiel des informations concernant la montre connectée a déjà fuité. Le leaker billbil-kun en remet une couche en dévoilant plusieurs caractéristiques techniques de la smartwatch.

L’écran AMOLED LTPO est le même que sur la Pixel Watch 4. Les performances devraient par contre être légèrement supérieures, puisque Google passe à une puce Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, version boostée du Snapdragon W5 Gen 2 qu’on retrouvait sur le modèle précédent. Le stockage eMMC est désormais de 64 Go, contre 32 Go auparavant. La quantité de RAM n’est pas précisée, on en avait jusqu’ici 2 Go.

Pixel Watch 5 : un nouveau bracelet et un coloris inédit

Pas de grands changements au niveau de la batterie, qui s’était déjà bien améliorée sur la génération antérieure. Les capacités passent de 325 mAh et 455 mAh à 332 mAh et 465 mAh, en fonction de la taille du boîtier (41 ou 45 mm). Cette petite hausse seule ne devrait pas engendrer de progrès significatif sur l’autonomie. Les normes de connectivité restent les mêmes et on a toujours une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le bracelet fourni est en caoutchouc nitrile-butadiène hydrogéné. Il s’agit d’une évolution du bracelet sport en fluoroélastomère qu’on connaissait jusqu’à présent. Il y aura encore deux choix de taille : S et L. Les coloris sont les suivants (avec le Pyrite Satiné comme grande nouveauté) :

  • Pixel Watch 5 41 mm : Noir Mat (bracelet Noir Volcanique), Argent Poli (bracelet Brume), Pyrite Satiné (bracelet Olive), Champagne Doré (bracelet Rose Pêche)
  • Pixel Watch 5 45 mm : Noir Mat (bracelet Noir Volcanique), Argent Poli (bracelet Brume), Pyrite Satiné (bracelet Olive)

La Pixel Watch 5 sera disponible à partir du 20 août 2026. Les prix pratiqués en France ont aussi fuité :

  • Pixel Watch 5 41 mm Bluetooth / Wi-Fi : 419 euros (contre 399 euros pour la génération précédente)
  • Pixel Watch 5 41 mm 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi : 519 euros (contre 499 euros pour la génération précédente)
  • Pixel Watch 5 45 mm Bluetooth / Wi-Fi : 449 euros
  • Pixel Watch 5 45 mm 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi : 549 euros

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