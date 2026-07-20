Galaxy Watch Ultra 2 : la fiche technique de la future montre connectée de Samsung se dévoile encore

La Samsung Galaxy Watch Ultra 2, qui devrait être présentée le 22 juillet aux côtés des futurs Galaxy Z fold 8 et Z Flip 8, a déjà fait l’objet de plusieurs spéculations. Une nouvelle fuite vient appuyer certaines informations, mais elle complète surtout sa fiche technique.

Alors même qu’ils ne sont pas encore sortis, les prochains smartphones pliants de Samsung, les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, n’ont déjà plus beaucoup de secrets pour nous. La marque sud-coréenne les officialisera dans deux jours, lors de son Galaxy Unpacked dédié. Mais ce ne seront pas les seuls produits présentés lors de cette conférence.

Les smartphones devraient partager l’affiche avec d’autres appareils, et notamment des Galaxy Watch : la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2 – toujours d’après les rumeurs, Samsung ferait l’impasse sur le modèle Classic cette année. Et, comme pour les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8, le flot des spéculations sur ces futures montres connectées ne se tarit pas : une fuite vient de révéler de nouvelles spécifications de la Galaxy Watch Ultra 2.

La fiche technique de la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 continue de se dévoiler

On a déjà eu un aperçu du design revisité et des coloris de la prochaine Galaxy Watch Ultra 2, son prix a également déjà fuité. Elle devrait également voir son autonomie s’envoler par rapport à la génération précédente, grâce à une puce plus économe en énergie, et une capacité de batterie boostée.

Les spécifications déjà dévoilées viennent d’être corroborées, tandis que d’autres s’ajoutent à cette liste : le célèbre leaker Evan Blass (@evleaks) a partagé dans sa newsletter Substack du matériel publicitaire de la future montre connectée. SamMobile l’a relayé et il corrobore notamment le design affiné (de 12 %), la capacité de 800 mAh de la batterie, la présence de la puce phare du moment, la Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, ou encore la conception en titane de la Galaxy Watch Ultra 2.

Trois boutons viendraient orner la montre, celui du milieu étant le bouton rapide programmable. Les images marketing montrent également la forme carrée aux bords arrondis du cadran et une livraison avec un bracelet en silicone. Quant à la luminosité de l’écran OLED de la Galaxy Watch Ultra 2, elle irait jusqu’à 5 000 nits, contre 3 000 nits pour la génération précédente. Aussi, le nouveau modèle serait certifié IP69K contre les éclaboussures et la poussière, alors que sa prédécesseure disposait de l’indice de protection IP68.