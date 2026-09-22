Android 17 débarque sur les smartphones Vivo avec la mise à jour OriginOS 7, voici les nouveautés

Vivo annonce le déploiement à venir d’OriginOS 7, la version de sa surcouche basée sur Android 17. Améliorations d’interface et nouvelles fonctionnalités sont au programme.

En marge du lancement de ses nouveaux smartphones haut de gamme X500 , X500 Pro et X500 Pro Max, Vivo a annoncé OriginOS 7, la dernière version de sa surcouche maison, basée sur Android 17. La mise à jour sera progressivement déployée sur les appareils compatibles dans le monde entier.

Le constructeur promet un système fluide et qui reste performant, même lors des tâches lourdes, ainsi qu’une réactivité tactile optimisée. Vivo y voit un moyen de redonner une seconde vie à son smartphone datant de plusieurs années. Le moteur Origin Smooth Engine de nouvelle génération apporte des améliorations en matière de calcul graphique, de gestion de la mémoire et de planification du système. La technologie Ultra-Core Computing est quant à elle chargée de d’allouer dynamiquement les ressources de traitement en fonction de la demande. Ces évolutions devraient fournir une expérience plus rapide que jamais sur un smartphone de la marque.

OriginOS 7 : des améliorations d’interface et de performances pour les smartphones Vivo

Vivo annonce d’ailleurs un temps de démarrage des applications (qui ne sont pas enregistrées dans la RAM) 10 % plus véloce et un changement de page 11 % plus rapide que sur OriginOS 6. L’interface Fluid Motion est “inspirée des liquides qui permet aux éléments de l’interface de s’étirer, de rebondir et de fusionner de manière organique tout en suivant la vitesse et la direction du doigt”.

De nouveaux thèmes avancés font leur apparition :

Wiggle : transforme vos photos en surfaces liquides interactives qui ondulent, se compriment et rebondissent au toucher.

transforme vos photos en surfaces liquides interactives qui ondulent, se compriment et rebondissent au toucher. Glint : utilise le gyroscope pour projeter des lumières et des ombres réalistes sur les fonds d’écran lorsque l’appareil s’incline.

utilise le gyroscope pour projeter des lumières et des ombres réalistes sur les fonds d’écran lorsque l’appareil s’incline. StickIt : permet de créer des compositions de collage dynamiques et superposées à partir de photos et de Live Photos sur votre écran de verrouillage, votre écran d’accueil et l’écran Always-On Display.

permet de créer des compositions de collage dynamiques et superposées à partir de photos et de Live Photos sur votre écran de verrouillage, votre écran d’accueil et l’écran Always-On Display. Pet Pals : donne vie à l’écran avec des animaux interactifs qui réagissent dynamiquement aux mouvements de l’appareil, à son état de charge, à la lecture de musique et à la transition du jour à la nuit.

OriginOS 7 intègre aussi une meilleure compatibilité avec les accessoires d’Apple. Les notifications sont affichées et les données synchonisées avec une Apple Watch, tandis que le niveau de batterie des AirPods est indiqué sur le mobile, dans la zone Origin Island.