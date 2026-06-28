Sony retire des centaines de films achetés sur PlayStation, vous avez payé pour rien

La pilule risque de ne pas passer pour de nombreux amateurs de films. Sony s'apprête en effet à retirer des centaines de films du PlayStation Store. Certains films cultes disparaîtront bientôt, en raison d'obscurs « accords de licence sur les contenus »…

Décidément, ni vos jeux vidéo, ni vos films ne vous appartiennent réellement. En cause : la disparition rapide des supports physiques, largement plébiscitée par certains studios. On pense notamment à Ubisoft, qui a supprimé un jeu de la bibliothèque des joueurs sans leur accord. Et pourtant, ce même studio a précédemment affirmé que les jeux physiques ne disparaîtront jamais au profit du tout numérique.

Le passage au tout numérique fait régulièrement débat. On a par exemple pu voir des revendeurs refuser de proposer le très attendu GTA 6 dans leurs boutiques. En cause : l'absence totale de jeu dans les boîtes. Les joueurs doivent en effet se contenter d'un code leur permettant de télécharger le titre de Rockstar.

Et, il semblerait que les partisans du retour au format physique aient une nouvelle fois eu raison. En effet, Sony vient d'annoncer la disparition prochaine de plusieurs centaines de films produits par StudioCanal. Et certains sont particulièrement cultes.

Sony : plus de 500 films passent à la trappe

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$7.535B 2025 profit, but Sony are quite happy to shaft their customers, given half the chance. pic.twitter.com/2QVpSJ7e9D — somatyk (@somatyk) June 25, 2026

Parmi les longs-métrages concernés par cette disparition, on retrouve notamment le deuxième volet de la saga Terminator, ainsi que le célèbre Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. Evil Dead, Alan Partridge et The Deer Hunter disparaîtront également de votre compte PlayStation dans un futur proche. Au total, pas moins de 551 films seront retirés du service. Rien que ça.

Et le pire, c'est que Sony ne présente même pas ses excuses. Le fabricant de la PS5 se contente d'évoquer des problèmes de licence, sans en dire plus. « À compter du 1ᵉʳ septembre 2026, en raison de nos accords de licence sur les contenus, vous ne pourrez plus regarder les contenus StudioCanal que vous aviez précédemment achetés, et ceux-ci seront supprimés de votre bibliothèque vidéo. », peut-on lire dans le communiqué.

Ainsi, les joueurs PlayStation ayant pourtant acheté les films concernés en seront privés dans quelques mois. Il semblerait que ces mesures aillent dans le sens du retrait progressif de Sony du domaine du streaming vidéo.

En effet, face à Netflix et Disney+, Sony a arrêté la vente de films et de séries TV. Toutefois, les utilisateurs pouvaient jusqu'à présent conserver les films précédemment achetés. Mais plus pour très longtemps.