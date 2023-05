L’Epic Games Store vous fait gagner de l’argent à chaque jeu acheté

L'Epic Games Store a pris l'habitude depuis plusieurs années d'offrir régulièrement des jeux gratuits. Une manière efficace, mais coûteuse, d'attirer les joueurs PC sur sa plateforme. Et bien justement, la boutique en ligne veut aller plus loin en intégrant un système de cashback. Explications.

Le marché des launchers PC est occupé par de nombreux acteurs, à tel point qu'il est difficile de se faire une place aux côtés du mastodonte Steam. Qu'à cela ne tienne, l'Epic Games Store s'est imposé au fil des années comme l'une des références incontournables du secteur.

Pour séduire toujours plus d'utilisateurs, la plateforme d'Epic a mis en place plusieurs opérations. Tout d'abord, les joueurs et joueuses PC peuvent récupérer chaque semaine un jeu gratuit dans leur ludothèque. Ainsi, ils ont pu découvrir le génial Star Wars Squadrons, la collection Bioshock complète ou encore l'excellent Wolfenstein The New Order. Et à l'approche de Noël, les utilisateurs peuvent généralement récupérer une quinzaine de jeux entre le 16 et le 31 décembre.

L'Epic Games Store se met au cashback

Et ce 18 mai 2023, l'Epic Games Store vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité qui risque de faire des émules : les Récompenses Epic. Derrière cette appellation se cache tout simplement un système de cashback.

Pour résumer, chaque achat réalisé sur l'Epic Games Store vous permettra de récupérer 5% du montant de la somme investie sous la forme de bons d'achat. Il s'agit d'une technique imparable pour fidéliser des clients, puisque ces réductions sont valables uniquement sur la plateforme.

De plus, elles ne resteront pas indéfiniment dans votre porte-monnaie Epic. Après 25 mois, vos bons d'achats expirent. Une raison de plus de les utiliser pour faire des folies. L'entreprise précise que le nouveaux programme des Récompenses Epic est activé chez tous les utilisateurs (hormis les mineurs qui n'ont pas l'autorisation de faire des achats). Aucune inscription n'est nécessaire.

“Il suffit donc d'acheter des jeux, des applications, des modules complémentaires et de la monnaie virtuelle sur la boutique d'Epic Games, même des V-Bucks. Vous gagnez automatiquement 5% de récompenses Epic, qui seront ajoutées à votre solde dans les deux semaines (14 jours) après avoir effectué l'achat”, explique Epic dans son communiqué officiel. Enfin, ajoutons que le cashback d'Epic est cumulable avec d'autres offres promotionnelles.