GTA 6 est un véritable cauchemar à vendre pour les magasins alors qu’on s’attendait à un carton, voici pourquoi

Contre toute attente, les grandes chaînes de magasins de jeux vidéo ont beaucoup de mal à convaincre leurs clients d'acheter GTA 6. Si cela peut paraître étonnant, la faute revient en réalité à Take-Two et à sa stratégie concernant les versions physiques du jeu.

gta 6 nouveau trailer

A priori, personne ne croit vraiment que GTA 6 va faire un four. La chose paraît tout bonnement impossible, tant le jeu a été calibré pour être l'un des plus gros succès de tous les temps du médium. Après tout, son prédécesseur est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l'Histoire, juste derrière Minecraft. Alors, quand des employés de GameStop, chaîne américaine équivalente à Micromania, admettent sur Reddit avoir toutes les difficultés du monde à vendre leurs copies de GTA 6, la chose a tout d'un canular.

Pourtant, les témoignages similaires se multiplient, et tous pointent du doigt le même coupable : Take-Two. La veille de l'ouverture des précommandes, nous avons en effet appris que la version physique du jeu n'en serait pas vraiment une. Ou plutôt, que l'on ne trouvera aucun CD dans la boîte, qui a été remplacé par un simple code de téléchargement. Beaucoup se sont alors insurgés, à raison, de voir l'éditeur tuer dans l'œuf toute éventualité d'un marché de l'occasion pour GTA 6.

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GTA 6 ne se vend pas en magasin et c'est la faute de Take-Two

Mais le marché de l'occasion n'est pas le seul à souffrir de cette décision : les magasins sont également désertés pour cette même raison. « Tous les clients que j'ai reçus aujourd'hui sont partis quand je leur ai dit qu'il s'agissait d'un code de téléchargement et non de l'édition Ultimate »explique ainsi un employé de GameStop sur Reddit. Un autre rit jaune en voyant que seulement 5 précommandes ont été passées dans sa boutique, contre les 200 prévues. Un autre encore en prévoyait 500 et n'en a écoulé que 5.

Difficile d'en vouloir aux joueurs. Payer exactement le même prix que pour la version dématérialisée pour finir avec une boîte vide, la pilule est difficile à avaler. Il va sans dire que cette stratégie profite très largement à Take-Two, dont les ventes de la version numérique de l'édition Ultimate dépassent celles de l'édition standard. Il ne reste plus qu'à espérer que la rumeur selon laquelle un CD finira un jour par se retrouver dans la version physique de GTA 6 soit vraie.


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