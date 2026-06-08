Plus besoin de ROM, cet émulateur transforme votre iPhone en Game Boy capable de lire les cartouches physiques

L'émulation sur iPhone vient de franchir un pas de géant. L'application Delta vient d'annoncer le support des cartouches physiques de Game Boy et Super Nintendo. Il faudra pour cela se munir d'un petit accessoire tiers.

En 2024, un petit séisme venait faire trembler la planète Apple. Forcée de se soumettre aux directives européennes, la firme ouvrait alors iOS aux stores alternatifs… et aux émulateurs. Très vite, Delta s'engouffre dans la brèche et s'impose comme l'un des meilleurs dans son domaine, permettant de faire tourner des Super Nintendo, Game Boy, Nintendo DS et Nintendo 64. Aujourd'hui, le développement de l'application continue, et la prochaine mise à jour promet de faire passer l'émulation au rang supérieur.

C'est simple : l'émulateur va bientôt permettre de se passer totalement de ROM, du jamais vu sur smartphone. L'affirmation a de quoi faire froncer quelques sourcils. A priori, smartphones Android et iPhone ne proposent pas (encore) de ports compatibles avec les cartouches de nos vieilles consoles. Eux, non. Mais un certain accessoire vendu par Epilogue depuis quelques années, si.

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Votre iPhone pourra bientôt faire tourner les cartouches Game Boy et Super Nintendo

Petit rappel des faits. En 2025, l'entreprise Epilogue lance ses GB Operator et SN Operator, deux appareils permettant respectivement de faire lire les cartouches Game Boy et Super Nintendo sur son PC, éliminant ainsi toute nécessité d'une ROM. Quelque temps après, elle développe l'application Retrace sur Android et iOS qui, toujours à l'aide de ces accessoires, permet d'authentifier les cartouches et de surveiller leurs prix. En revanche, impossible de lire leur contenu de cette manière.

C'est là que Delta rentre en jeu. Dans son dernier post sur Patreon, l'équipe annonce que l'émulateur sera bientôt capable de lancer les jeux Game Boy et Super Nintendo grâce à leur lecteur respectif. Cela signifie donc que l'iPhone aura un sacré train d'avance par rapport à l'émulation sur Android, qui ne comprend pour le moment aucune solution similaire. Espérons que RetroArch et compagnie s'inspirent de cette fonctionnalité qui, mine de rien, contribue largement à la conservation du jeu vidéo.