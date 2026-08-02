Nothing Phone (3a) : le smartphone polyvalent est de retour à petit prix, ne passez pas à côté !

Sur AliExpress, les baisses de prix exceptionnelles, ce n’est pas seulement pendant les soldes ! Jusqu’au 7 août, le géant chinois propose des promotions sur tout son site cumulables avec une série de codes promo. C’est le moment de vous offrir un nouveau smartphone sans vous ruiner !

Nothing Phone 3a

Si vous cherchez un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix pour moins de 250 euros, nous vous conseillons de vous pencher sur le Nothing Phone (3a). Malgré son prix mini, c’est un modèle qui est polyvalent et qui présente de nombreux atouts. Il offre un design original et réussi, des bonnes performances et un module triple capteurs pour prendre de bonnes photos et vidéos.

Normalement, vous pouvez vous l’offrir au prix conseillé de 349 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais sur AliExpress, le Nothing Phone (3a) est affiché à seulement 269 €. Et en ajoutant le code promo PHDFRS30 au moment du paiement, le prix chute de 30 euros supplémentaires et passe à seulement 239 €. En plus, la livraison est gratuite et rapide depuis un entrepôt en France avec un retour gratuit dans les 30 jours si besoin.

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone (3a) ?

Si vous ne connaissez pas déjà la marque Nothing, il s’agit d’une entreprise anglaise qui propose des smartphones avec des rapports qualité-prix imbattables tout en présentant un look inédit à chaque nouveau smartphone.

Le Nothing Phone (3a) n’échappe pas à la règle avec son design très réussi. Mais il n’est pas seulement beau, il est aussi performant grâce à sa puce Snapdragon 7S Gen 3 associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour l’affichage, on trouve un magnifique écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2392 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

En ce qui concerne la partie photo, le Nothing Phone (3a) a voulu être le plus polyvalent possible en proposant sur sa face arrière 3 capteurs : un grand-angle 50 MP, un téléobjectif 50 MP et un ultra grand-angle 8 MP. Et sur la face avant, vous pourrez vous prendre en photo grâce à un capteur 32 MP. Enfin, l’autonomie est aussi très bonne grâce à sa batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide 50 W.


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