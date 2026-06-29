Half-Life devient le jeu vidéo PC le plus cher de l’Histoire, battant un titre de 1979

Une copie de Half-Life s'est vendue aux enchères pour une coquette somme. Le jeu devient le plus cher au monde parmi ceux sur PC, devant le précédent record établi par un titre vieux de 47 ans.

Half-Life

Il faudrait vraiment que je fouille dans le grenier de la maison familiale. Je suis sûr que j'ai quelque chose dans le genre“. Cette phrase, vous la pensez peut-être quand vous apprenez que telle carte Pokémon s'est vendue des dizaines de milliers d'euros, ou que Super Mario Bros sur Nes peut vous rapporter des millions. Après tout, vous aussi vous aviez à l'époque des jouets, des jeux vidéo et autres objets aujourd'hui potentiellement recherchés par les collectionneurs.

Une fois n'est pas coutume, nous ne parlons pas ici d'un jeu sur console, mais sur ordinateur. Half-Life, titre culte édité par Sierra et sorti en 1998. Son premier opus a généré un engouement tel que la licence est encore très active à ce jour grâce au spin-off Counter Strike. Quant au jeu de tir à la première personne vous mettant dans la peau de Gordon Freeman, il vient de battre le record du jeu PC le plus cher du monde.

Une version boîte de Half-Life bat le record du jeu vidéo PC le plus cher de l'Histoire

Autant vous le dire tout de suite : le vendeur ne va pas pouvoir s'arrêter de travailler suite à la transaction. Une version scellée avec un état noté 85+ par la Video Game Authority (l'équivalent d'un 9,4/10 pour les jeux console) a trouvé preneur pour 13 725 dollars tout compris. Soit un peu plus de 12 000 euros.

Lire aussi – Half-Life 3 serait bientôt prêt, ces nouveaux indices sont encourageants

Nous sommes donc très loin des millions d'un Mario, mais c'est suffisant pour battre le précédent record pour un jeu PC : 11 211 dollars. Il était détenu depuis janvier 2022 par une copie de Akalabeth : World of Doom. Un précurseur d'Ultima daté de 1979. On imagine sans peine que l'acquéreur ne compte pas ouvrir la boîte. Après tout, Half-Life est devenu gratuit sur PC il y a 3 ans, profitant même d'une mise à jour pour le rendre compatible avec nos configurations modernes.


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