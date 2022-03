Keynote Apple : iPhone SE 5G, iPad Air…tout ce qu’on attend de la conférence du 8 mars 2022

La première keynote d'Apple de 2022 aura lieu ce 8 mars 2022. Lors de la conférence, Tim Cook, PDG de la marque californienne, va présenter des nouveaux produits : l'iPhone SE 5G, l'iPad Air et plusieurs Mac. On fait le point sur les nouveautés attendues par les informateurs.

Après des semaines de spéculations, Apple a finalement annoncé la date de la première keynote de l'année. Comme prévu, le géant de la Silicon Valley présentera une série de nouveaux produits dès le mardi 8 mars 2022. La conférence débutera dès 19h, heure de Paris.

L'iPhone SE 5G, la 3e génération d'iPhone compact et abordable

Dans le cadre de cette keynote de printemps, Apple va d'abord lever le voile sur l'iPhone SE de troisième génération. La principale nouveauté du smartphone réside dans sa compatibilité avec la 5G. Il s'agit du premier modèle de la gamme à prendre en charge les réseaux 5G.

Sans surprise, l'iPhone SE 5G devrait offrir des performances en hausse par rapport à ses prédécesseurs. Pour assurer une puissance de haut vol, Apple miserait sur le SoC A15 Bionic, le même chipset qui alimente déjà les iPhone 13. Gravée en 5nm+ par TSMC, la puce fait partie des processeurs les plus puissant du marché de la téléphonie mobile.

Pour la première fois, Apple proposerait 256 Go de stockage interne sur l'iPhone SE 5G, contre seulement 128 Go sur les précédentes éditions. Ce sont les seuls changements de cet iPhone d'entrée de gamme, qui devrait reprendre la même recette que les générations passées.

D'ailleurs, la marque devrait recycler le même design que les précédentes itérations. On y retrouverait donc un écran LCD cerclé de larges bordures et un lecteur d'empreintes digitales TouchID logé dans le bouton home. Ce design à l'ancienne est basé sur celui de l'iPhone 8. On s'attend à ce qu'Apple propose cet iPhone SE 5G au même prix que l'iPhone SE 2020, soit 489 euros.

L'iPad Air 2022

Apple profiterait également de l'événement pour annoncer une nouvelle tablette, l'iPad Air 2022 ou iPad Air 5. Comme c'est le cas pour l'iPhone SE 5G, le géant de Cupertino se contenterait de reprendre le design du modèle précédent, l'iPad Air 2020.

Côté design, on trouverait donc un écran de 12,9 pouces entouré de fines bordures. Pour gagner de la place autour de la dalle tactile, Apple reléguerait à nouveau le capteur d'empreintes digitales Touch ID dans le bouton d'allumage sur la tranche.

Les nouveautés de l'iPad Air seraient directement inspirées de l'iPad mini 5G de l'an dernier. Ainsi, l'iPad Air 5G serait compatible avec la 5G grâce à l‘intégration du chipset A15 Bionic, comme celui de l'iPhone SE. Sur l'appareil photo, Apple ajouterait un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels qui bénéficie de l'option Cadre centré (qui garde le visage de l'usager au centre de l'écran lors d'un appel vidéo), inaugurée au printemps dernier sur l'iPad Pro. On devrait y retrouver la possibilité d'utiliser un stylet Apple Pencil.

Mac mini, MacBook Pro 13 pouces et iMac

D'après les informations disponibles, Apple commencerait également l'année en dévoilant de nouveaux ordinateurs. Il s'agirait d'un trio de machines composé d'un Mac mini, d'un MacBook Pro 13 pouces et d'un iMac.

Le Mac mini serait cette fois alimenté par le chipset M1 Pro et M1 Max. Ces puces, développées par les équipes d'Apple Silicon sur base d'une architecture ARM, sont déjà présentes au sein des MacBook Pro 2021. Elles permettent de gonfler l'autonomie des ordinateurs en réduisant la consommation d'énergie. Sauf surprise, Apple aurait revu le design du boitier en ajoutant, notamment, un port magnétique.

De son côté, le MacBook Pro de 13 pouces serait alimenté par un nouveau processeur, l'Apple M2. Du reste, les informations sur le design de l'ordinateur manquent cruellement. On ignore si Apple va proposer une apparence proche des derniers MacBook et des modèles antérieurs.

Enfin, l'iMac serait baptisé “Mac Studio”. Basé sur le Mac mini, ce boitier serait destiné aux utilisateurs professionnels et équipé d'une puce puissance, comme l'hypothétique Apple M2. Pour accompagner ce Mac, Apple aurait l'intention de lancer un nouvel écran externe de 27 pouces. L'écran viendrait remplacer le Pro Display XDR de 2019.

Un premier aperçu des Apple Glass ?

Certaines rumeurs laissent aussi penser qu'Apple pourrait offrir un premier aperçu des Apple Glass, le casque de réalité augmentée et virtuelle. En prévision du lancement de l'accessoire, prévu fin de l'année, le groupe californien aurait prévu de teaser les usages et les atouts du casque hybride.

C'est en tout cas ce que pensent certains médias spécialisés après avoir vu le teaser publié par un dirigeant d'Apple. Cette vidéo, entièrement en réalité augmentée, permet d'espérer un “one more thing” à la fin de keynote. Rendez-vous le 8 mars pour découvrir si les rumeurs ont visé dans le mille.