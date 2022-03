Apple Glass : la keynote du 8 mars 2022 pourrait teaser le casque de réalité augmentée

Les Apple Glass pourraient bientôt livrer quelques secrets. D'après une vidéo publiée par un dirigeant d'Apple, le casque de réalité augmentée ferait une brève apparition lors de la keynote du 8 mars 2022. Apple offrirait un premier aperçu des performances de l'accessoire à cette occasion.

Le lancement des Apple Glass approche à grands pas. D'après plusieurs sources réputées du secteur, Apple devrait finalement annoncer son casque de réalité mixte, combinant réalité augmentée et réalité virtuelle, d'ici la fin de l'année. Si certaines fuites tablent sur une présentation lors de la keynote d'automne, d'autres estiment que le géant de Cupertino pourrait offrir un aperçu de l'accessoire lors du premier semestre.

Dans ce contexte, Apple vient d'annoncer l'organisation d'une keynote le mardi 8 mars 2022. On s'attend à ce que la marque dévoile l'iPhone SE de troisième génération, le premier modèle compatible 5G, et un nouvel iPad Air. Il se murmure qu'Apple en profiterait également pour montrer de quoi sera capable le casque de réalité virtuelle, en développement depuis plusieurs années.

Un premier aperçu des Apple Glass serait imminent

En amont de la keynote, Greg Joswiak, responsable du marketing chez Apple, a publié une vidéo sur son compte Twitter. La courte séquence montre le logo d'Apple flotter, en réalité augmentée, sur la scène du Steve Jobs Theather sur le campus Apple Park. Comme le soulignent nos confrères de Tech Radar, la vidéo montre clairement l'endroit tel qu'il existe réellement.

D'après le média, il pourrait bien s'agit d'un élément qui indique la présence, probablement très brève, des Apple Glass lors de la keynote. La vidéo s'attarde en effet longuement sur les effets de la réalité augmentée, avec des ondulations et des couleurs différentes.

De plus, Greg Joswiak déclare dans son tweet : “coup d'œil sur les performances”. On s'étonnera que le responsable évoque les performances alors que les deux produits attendus, iPhone SE et iPad Air, ne font pas partie des terminaux les plus puissants de la marque.

Pour rappel, Apple a souvent utilisé la réalité augmenté pour teaser une keynote. La firme propose bien souvent une expérience qui permet de faire flotter un logo de pomme, qui prend la forme d'un portail, en réalité augmentée avec votre iPhone où que vous le souhaitiez. C'est également le cas cette fois ci si vous vous rendez sur le site officiel d'Apple avec un iPhone. Néanmoins, ces éléments laissent penser que la keynote de mardi pourrait nous réserver une belle surprise.

