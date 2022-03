Apple : voilà à quoi ressemblent le Mac Studio et son nouvel écran externe

Un leaker a posté sur Twitter plusieurs rendus 3D du Mac Studio et de son écran externe. L’ordinateur reprend en grande partie le design du Mac Mini, mais avec une différence de taille. L’écran, quant à lui, reprend l’ergonomie du Pro Display XDR. Reste à savoir quels seront les changements à l’intérieur.

Demain, à 19 heures, Apple organise une nouvelle keynote. Elle s’appelle « Peek Performance » (« La performance entre en scène », en version française). Et plusieurs produits y sont attendus. Tout d’abord, un troisième iPhone SE. Il sera le premier à être compatible 5G. Et il devrait bénéficier du châssis et de l’écran de l’iPhone SE de 2020, ainsi que du SoC de l’iPhone 13. Un nouvel iPad Air est également attendu avec des nouveautés purement techniques.

Ce n’est pas tout. Apple devrait également renouveler quelques produits dans la gamme Mac. Un MacBook Pro avec écran de 13 pouces qui remplacerait le MacBook Pro M1 sorti fin 2020. Un iMac et un Mac Mini. Rappelons que le premier est un tout-en-un avec un écran intégré, tandis que le second est un mini-boitier sans écran. La nouvelle itération de l’un des deux s’appellerait Mac Studio. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Le Mac Studio d'Apple serait un Mac Mini beaucoup plus épais

Nous avons évoqué le Mac Studio dans un article précédent. Il s’agirait d’un boitier similaire à un Mac Mini (laissant supposer qu’il ne remplacerait pas l’iMac). Mais il serait beaucoup plus puissant. Un leaker américain, Luke Miani, a publié sur YouTube une nouvelle vidéo (que vous pouvez retrouver en fin de cet article) où il dévoile le design du Mac Studio. L’image ci-dessous provient de son compte Twitter.

Selon ces images, le Mac Studio ressemble à un Mac Mini, mais en beaucoup plus épais. Il rappelle le Power Mac G4 Cube lancé en 2000 (et qui a été un échec commercial). Il y a une large ouverture à la base pour aspirer de l’air, laissant entendre qu’un système de refroidissement actif est intégré. Rappelons que le Mac Mini M1 n’a pas besoin d’un ventilateur pour fonctionner. La présence de cette aération renforce les rumeurs du lancement du processeur Apple M2.

Luke Miani a également publié l’image d’un nouvel écran, également évoqué par les rumeurs récentes. Cet écran de 27 pouces reprendrait le design du Display Pro XDR, mais serait vendu à un prix bien plus abordable. Voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent bénéficier de tous les avantages d’un écran Apple, mais qui ont un budget serré. Un positionnement qui ressemble à celui des iPhone SE…