iPhone SE 5G : Apple annonce une keynote le 8 mars 2022

Les récentes rumeurs laissaient entendre qu'Apple allait annoncer une nouvelle keynote en ce début de printemps 2022. Ce sera bel et bien le cas, puisque la marque à la pomme vient d'envoyer des invitations pour une conférence inédite ce 8 mars. Le constructeur promet que “la performance” entrera sur scène.

Alors qu'Apple s'est engagée à son tour en faveur de l'Ukraine en suspendant les ventes de ses produits en Russie, la marque à la pomme vient de mettre fin à des jours de suspense. En effet, de nombreuses rumeurs s'accordaient pour dire qu'une nouvelle keynote allait avoir lieu en ce premier trimestre 2022. Finalement, les bruits de couloir ont vu juste.

Apple vient d'envoyer les premières invitations pour une toute nouvelle conférence programmée ce 8 mars 2022. Comme le veut la “tradition” depuis le début de la pandémie, Apple a décidé de poursuivre dans la voie de l'évènement exclusivement digital. Pas de public donc pour cette conférence qui sera enregistrée et diffusée depuis l'Apple Park située au siège de la société à Cupertino.

À lire également : Apple travaillerait sur un iPad pliable convertible en MacBook

Apple confirme sa 1ère keynote en 8 mars 2022

Comme l'annonce Apple dans son invitation, le constructeur promet que “la performance” entrera sur scène. Comme d'habitude, la marque à la pomme se montre toujours aussi mystérieuse sur le contenu de cette keynote. Greg Joswiak, Senior Vice President responsable du marketing, s'est contenté de publier une courte vidéo sur Twitter dans laquelle on peut admirer le logo Apple dans une nouvelle animation “arc-en-ciel”.

Mais justement, que peut-on attendre de cette conférence ? En premier lieu, on pourrait voir l'iPhone SE 3 5G, le nouveau smartphone abordable du constructeur. Bien entendu, la principale nouveauté de l'appareil réside en la prise en charge de la 5G. On devrait y retrouver un design assez proche des précédents modèles avec un lecteur d'empreintes digitales TouchID logé dans le bouton Home, de larges bordures et un écran LCD et non OLED. En outre, le constructeur pourrait mettre sous le capot son dernier SoC maison A15 Bionic, le processeur qui alimente les derniers iPhone 13.

On pourrait également y découvrir l'Apple Watch Series 8, aux côtés d'une nouvelle Apple Watch SE et d'un tout nouveau modèle dédié aux sports extrêmes. Enfin, Apple pourrait lever le voile sur ses nouveaux Mac attendus en 2022, et notamment la nouvelle génération de MacBook Pro 13″ avec une puce M2.