MacBook Pro 2021 : prix, date de sortie, design, fiche technique, toutes les infos

Les MacBook Pro 2021 ont créé la surprise grâce à un nouveau design avec encoche, un écran Liquid Retina XDR 120 Hz ProMotion et de puissants processeurs ARM, les M1 Pro et M1 Max. Date de sortie, prix, fiche technique, performances, autonomie…On vous dit tout sur les nouveaux ordinateurs d'Apple.

Apple a révolutionné les MacBook Pro avec une nouvelle génération très attendue en automne 2021. Les nouveaux ordinateurs haut de gamme de la marque se distinguent par un nouveau design clivant, un écran plus réactif, de nouveaux processeurs basés sur l'architecture ARM, une foule de ports et la mort de la TouchBar.

Combien de modèles de MacBook Pro ?

Apple décline le MacBook Pro 2021 en deux tailles : avec écran de 14 ou de 16 pouces. Chaque édition est évidemment proposée en plusieurs variantes comprenant plus de mémoire vive, de stockage interne, un CPU plus puissant ou un GPU plus véloce. Notez qu'Apple commercialise aussi un MacBook Pro 13 pouces qui se contente d'une puce Apple M1. Ce modèle n'est pas compris dans les MacBook 2021. Ce dossier s'intéresse uniquement aux versions 14 et 16 pouces qui comprennent une foule de nouveautés, contrairement à la version 13 pouces annoncée en 2020.

Apple a présenté les MacBook Pro 2021 lors d'une keynote le lundi 18 novembre 2021. Après une période de précommandes, les ordinateurs sont arrivés dans les magasins le 26 octobre 2021. La gamme est actuellement disponible à l'achat sur l'Apple Store et sur le site de nombreux revendeurs.

💰 Quel est le prix des MacBook Pro ?

Apple propose les MacBook Pro 2021 à un prix de départ de 2249 euros. En fonction de la taille de l'écran, du processeur (M1 Pro ou Max), de la RAM et de l'espace de stockage, le prix jusqu'à plus de 6000 euros. le MacBook le plus cher est affiché à 6839 euros. Voici la grille tarifaire des modèles de base, sans ajout d'options :

MacBook Pro 13 pouces (M1 Pro, CPU 8 cœurs, GPU 14 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 512 Go) : 2 249 euros

MacBook Pro 13 pouces (M1 Pro, CPU 10 cœurs, GPU 16 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 1 To) : 2 749 euros

MacBook Pro 16 pouces (M1 Pro, CPU 10 cœurs, GPU 16 cœurs, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go) : 2 749 euros

MacBook Pro 16 pouces (M1 Pro, CPU 10 cœurs, GPU 16 cœurs, 16 Go de RAM, SSD de 1 To) : 2 979 euros

MacBook Pro 16 pouces (M1 Max, CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs, 32 Go de RAM, SSD de 1 To) : 3 849 euros

Apple propose les options suivantes sur son Apple Store :

M1 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 14 cœurs

M1 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs

M1 Max avec CPU 10 cœurs et GPU 24 cœurs

M1 Max avec CPU 10 cœurs et GPU 32 cœurs

32 Go de mémoire unifiée (M1 Pro et M1 Max)

64 Go de mémoire unifiée (M1 Max)

SSD de 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To

💻Quel design pour les nouveaux MacBook ?

Apple a revu le design de ses MacBook Pro avec cette nouvelle génération. Pour la première fois, le géant de la Silicon Valley place une encoche au dessus de l'écran de ses ordinateurs. Héritée des iPhone, cette encoche ne renferme pas de capteurs TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID. Elle abrite uniquement la webcam 1080p. L'encoche permet à Apple de proposer une plus grande surface d'affichage en affinant la bordure supérieure de 60%. D'après Apple, les applications peuvent choisir de masquer l’encoche ou utiliser tout l’écran.

Après des années à réduire la connectique à sa plus simple expression, Apple inclut un riche panel de ports sur le MacBook Pro. Les tranches des ordinateurs embarquent un lecteur de carte SDXC, un port HDMI, une prise casque jack 3,5 mm, un port MagSafe 3 et trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C). Notez qu'Apple se contente d'un port HDMI 2.0 à la place d'un port HDMI 2.1. L'ordinateur ne peut donc prendre en charge qu'un écran d’une résolution atteignant 4K à 60 Hz. On regrettera aussi que la gamme soit compatible avec les cartes SD UHS II, offrant une bande passante de 300 Mo/s, mais ne lit pas les cartes UHS III, dotées d’une vitesse de lecture deux fois plus élevée.

Autre changement design : Apple abandonne définitivement la fameuse Touch Bar. Inaugurée en 2016, cette bande tactile permettait d'accéder à des raccourcis personnalisables. Malgré d'indéniables atouts, la Touch Bar n'a pas séduit les utilisateurs de Mac. De facto, la firme a décidé d'enterrer cette fonctionnalité au profit de touches physiques traditionnelles. Dans le bouton d'allumage, on retrouve le lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Cette touche est marquée d'un cercle qui permet de distinguer où il faut poser son doigt.

📺 Quel écran ?

Apple mise sur un écran Liquid Retina XDR 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. L'écran est doté d'une fréquence de rafraîchissement adaptative. Concrètement, le taux de rafraîchissement va s'adapter à ce que vous regardez pour réduire l'impact sur l'autonomie de la batterie. Si vous regardez une photo ou une image fixe, le taux va descendre autour des 10 Hz. Si vous lancez un jeu vidéo ou une série sur Netflix, la fréquence va remonter jusqu'à 120 Hz.Les ordinateurs sont construits autour d'une dalle mini-LED. La technologie Mini-LED est une technique de rétroéclairage composée de milliers de minuscules LED placée sous la dalle LCD. Le mini-LED offre un contraste plus poussé que les écrans LCD traditionnels.

⚡️ Quelles performances ?

Apple continue de s'émanciper d'Intel avec cette nouvelle génération. Au sein des machines, on trouve un SoC M1 Pro ou M1 Max. Gravés en 5nm, ces deux processeurs succèdent au processeur M1 lancé l'année dernière. Sans surprise, les deux puces sont basées sur l'architecture ARM et ont été développées par Apple Silicon.

Côté CPU, M1 Pro profite de 8 à 10 cœurs, tandis que M1 Max intègre 10 cœurs. Pour le GPU, M1 Pro a 14 ou 16 cœurs, tandis que M1 Max en intègre 24 ou 32. Le M1 Pro gère jusqu’à 5,2 téraflops, tandis que le M1 Max peut gérer jusqu’à 10,4 téraflops. Côté RAM, le M1 Pro et M1 Max se déclinent en deux versions : 16 ou 32 Go pour le premier, 32 ou 64 Go pour le second.

La puce M1 Pro garantit des performances graphiques deux fois plus élevées que sur le M1 pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels. Encore plus véloce, le M1 Max est la puce la plus puissante jamais créée pour un portable pro selon Apple. Elle s'adresse aux usagers les plus exigeants grâce à un traitement graphique deux fois plus rapide que le M1 Pro, deux fois plus de bande passante mémoire, un moteur médias dédié pour le décodage et deux moteurs pour l'encodage. Les puces tirent leur épingle du jeu grâce une consommation énergétique réduite. Apple garantit une consommation 70% moins élevée que chez ses rivaux.

Les MacBook Pro 2021 sont évidemment capables de gérer plusieurs écrans grâce à ses ports HDMI ou USB-C. M1 Pro est capable de gérer jusqu’à 2 écrans externes, tandis que M1 Max grimpe jusqu’à 4 dalles externes. Enfin, M1 Pro et M1 Max sont dotés d’un nouveau décodeur ProRes (en vidéo). Les machines sont taillées pour ProRes, le code vidéo exigeant d'Apple inauguré sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

🔋 Quelle autonomie et quelle recharge rapide ?

Apple promet une autonomie de 17 ou 21 heures (17 heures de lecture vidéo sur le 14 pouces et 21 heures sur le 16 pouces). Les ordinateurs intègrent une technologie de recharge rapide qui permet de récupérer 50% d'autonomie de la batterie en l'espace de 30 minutes. Pour en profiter, il faut un bloc secteur 96W, qui est inclus avec la puce M1 Pro à CPU 10 cœurs et avec la puce M1 Max, ou 140W, qui est fourni avec tous les MacBook Pro 16 pouces.

Par contre, les boîtes de MacBook Pro 14 pouces dotés d'une configuration standard se contentent d'un chargeur 67W, qui n'est pas compatible avec la charge rapide. On remarquera le retour de la technologie MagSafe, la recharge la magnétique intégrée aux anciens MacBook. Cette technologie assure que le PC ne finira pas à terre si quelqu'un se prend les pieds dans les câbles branchés à celui-ci.