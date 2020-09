iPad Air : date de sortie, prix et tout ce que vous devez savoir

Apple a présenté ses nouveaux iPad lors de sa conférence virtuelle du 15 septembre. En plus d'annoncer un nouvel iPad “classique”, la firme de Cupertino a levé le voile sur un modèle d'iPad Air revu et corriger qui donne beaucoup envie avec son écran impressionnant et son processeur puissant.

Apple a tenu une conférence virtuelle pour dévoiler ses nouveaux produits. Se focalisant d'abord sur sa nouvelle Watch, le constructeur a également annoncé sa nouvelle ligne de tablette. Il y a d'abord eu l'iPad classique, qui a eu le droit à un rafraîchissement bienvenu, puis ce fut au tour de l'iPad Air, qui s'annonce très prometteur.

Un produit revu et corrigé

Le produit propose aujourd’hui un design complètement revu avec des bords plus fins et une coque en aluminium colorée inspirée du Pro. Touch ID fait également son entrée dans la gamme au sein du bouton d’allumage sur la tranche. Une introduction attendue par les utilisateurs qui regrettait l'absence du lecteur d'empreintes sur la tablette.

L’iPad Air est également équipé d’un nouveau processeur A14, premier du marché à disposer d’une finesse de gravure de 5 nm. Un SoC qui permet une grande puissance pour faire tourner toutes les applications possibles, même les plus gourmandes. Apple évoque un iPad Air plus rapide de 40% par rapport au précédent modèle.

La tablette se dote également d’un connecteur USB (il était temps !) afin de connecter tous les appareils possibles. L’APN est lui composé d’un unique capteur de 12 mégapixels (capable de filmer en 4K/60FPS) et le produit est compatible avec les claviers dédiés. Enfin, l’écran est d’une taille de 10,9 pouces et propose 3,8 millions de couleurs, selon Apple qui n’en a pas dit beaucoup plus. L'iPad Air 4 est un iPad Pro qui ne dit pas son nom, en somme, et qui est vendu moins cher.

Le produit sera disponible le mois prochain au prix de départ de 669 euros. Des modèles seront bien entendu vendus plus chers.

Et vous, que pensez-vous de ce nouvel iPad Air ? Ce produit d'Apple vous tente-t-il ? Allez-vous craquer ? Dites le nous dans les commentaires !