Jusqu’à 565 € de remise sur les Galaxy S26 et S26 Ultra : derniers jours pour les précommander au meilleur prix

Samsung propose des offres de lancement très généreuses sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Les trois smartphones bénéficient encore de belles réductions pendant quelques jours. Voici tous les détails sur les offres en cours.

Bon plan Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

Les Galaxy S26 sont disponibles en précommande depuis le 25 février 2026, et ce, jusqu’au 10 mars. Pour leur lancement, Samsung propose une série d’offres promotionnelles dont certaines prennent fin ce week-end. Vous pouvez ainsi cumuler jusqu’à quatre réductions en ce moment et économiser plus de 500 € sur certains modèles.

Bon plan Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : ils sont beaucoup moins chers, mais plus pour longtemps

Samsung propose actuellement plusieurs réductions cumulables. D’abord, il y a l’offre « deux fois plus de stockage pour le même prix » qui vous permet d’acheter les versions de 512 Go au prix de celles de 256 Go, et ainsi de suite.

Par exemple, le Galaxy S26 Ultra de 1 To est au prix de la version de 512 Go, soit 200 € de remise dans un premier temps. Ensuite, Samsung propose 15% de réduction sur toute la gamme avec le code promo NEWLIVE. En prenant l’exemple du Galaxy S26 Ultra de 1 To, cela équivaut à une réduction supplémentaire de 266 €.

Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez profiter de jusqu’à 100 € de réduction supplémentaire en sélectionnant PayPal comme moyen de paiement.

Au final, le Galaxy S26 Ultra de 1 To revient à 1 404 € au lieu de 1969 €, soit une réduction de 565 € en tout et pour tout. Et si vous souhaitez profiter de l’offre de reprise de Samsung, elle peut faire baisser davantage le prix d’achat. La valeur estimée de votre appareil est en effet déduite du panier.

Voici un résumé des offres sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra :

  • Deux fois plus de stockage pour le même prix jusqu’au 10 mars 2026
  • 15% de réduction avec le code promo NEWLIVE jusqu’au 8 mars 2026 (dimanche à 23h59)
  • 50 € de réduction sur les Galaxy S26/S26+ en sélectionnant PayPal comme moyen de paiement, jusqu’au 10 mars 2026
  • 100 € de réduction sur le Galaxy S26 Ultra en sélectionnant PayPal comme moyen de paiement, jusqu’au 10 mars 2026
  • Remise immédiate au panier pour la reprise d’un ancien appareil

En cumulant ces différentes remises, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra deviennent nettement plus abordables, ce qui fait vite oublier les augmentations de prix sur la gamme cette année. Au final, voici à combien reviennent ces modèles :

  • Galaxy S26 512 Go à 799 € au lieu de 1 199 € avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal
  • Galaxy S26+ 512 Go à 1 028 € au lieu de 1 469 € avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal
  • Galaxy S26 Ultra 512 Go à 1 148 € au lieu de 1 669 € avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal
  • Galaxy S26 Ultra 1 To à 1 404 € au lieu de 1 969 € avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal

Ces offres sont disponibles pendant quelques heures encore pour certaines d’entre elles. N’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur les Galaxy S26 Series pour tout savoir des nouveaux smartphones Samsung.


