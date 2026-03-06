L’astéroïde qui devait s’écraser sur la Lune en 2032 passera finalement à côté

La fin du feuilleton spatial ? D'après de nouveaux calculs, l'astéroïde 2024 YR4 qui menaçait d'entrer en collision avec la Terre puis la Lune ne représente aucun danger. Ouf.

Astéroïde
Crédits : 123RF

En 2024, les astronomes découvre un astéroïde qu'ils nomment YR4. Ce qui pourrait être un caillou spatial parmi tant d'autres se révèle digne qu'on y accorde beaucoup d'importance. Pas parce qu'il abrite des substances extraterrestres inconnues, mais parce que selon les prédictions, il pourrait entrer en collision avec la Terre en 2032. Les chances que cela arrive ? 1 %. Nous sommes donc loin de devoir lancer l'équipe d’Armageddon à la rescousse, mais tout de même.

L'objet spatial refait parler de lui à mesure que les calculs s'affinent. Ce n'est plus 1 % de chance qu'il nous tombe sur la tête, mais jusqu'à 3 % selon les estimations les plus pessimistes. Et puis finalement non. YR4 ne menacerait plus la Terre, mais la Lune, ce qui n'est pas sans danger pour nous. Après cet énième rebondissement, l'astéroïde disparaît des radars, au sens propre. Il faut attendre pour de nouveau estimer sa trajectoire et c'est désormais chose faite.

L'astéroïde 2024 YR4 ne menace plus la Lune d'après les derniers calculs

Les chances que l'astéroïde 2024 YR4 touche la Lune sont désormais de 0. Ouf. La NASA a pu le confirmer en février dernier. Au final, il passera à environ 21 200 kilomètres de notre satellite naturel, sans conséquence pour lui ou pour nous. Notons que la conclusion n'est pas due à un déplacement de l'astre : “Cette mise à jour reflète une meilleure précision dans notre compréhension de la position prévue de l'astéroïde en 2032, plutôt qu'un changement de sa trajectoire orbitale“, explique la NASA dans un communiqué.

Lire aussi – Cette fondation veut protéger la Terre des astéroïdes avec des outils open source

C'est donc la fin d'un feuilleton qui aura tenu en haleine les terriens pendant 2 ans. Mais est-ce que l'agence spatiale américaine pourrait se tromper ? À moins que quelque chose dévie YR4 de son chemin, vous pouvez dormir tranquille. Et pourquoi pas vous replonger dans les films catastrophes beaucoup moins optimistes comme Deep Impact. Ça fera office de catharsis.


