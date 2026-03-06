BYD glisse sa batterie ultra performante dans une berline étonnamment abordable

Le marché des voitures électriques devient de plus en plus compétitif. Les constructeurs multiplient les innovations pour améliorer l’autonomie et réduire les prix. BYD vient justement de dévoiler une nouvelle berline qui combine une batterie avancée et un tarif très agressif.

Les progrès des batteries jouent un rôle central dans l’évolution des voitures électriques. L’autonomie et la vitesse de recharge restent deux critères majeurs pour les automobilistes. Les constructeurs cherchent donc à développer des technologies capables de réduire les temps d’arrêt tout en augmentant les distances parcourues.

Présentée récemment par BYD, la Blade Battery 2.0 marque une nouvelle étape dans cette course technologique. Cette batterie de nouvelle génération peut récupérer jusqu’à 700 km d’autonomie en moins de cinq minutes dans les meilleures conditions. Elle fonctionne avec une architecture électrique de 1000 volts et des bornes capables de délivrer jusqu’à 1500 kW. Cette technologie doit équiper plusieurs nouveaux modèles du constructeur.

La BYD Seal 07 EV adopte la Blade Battery de seconde génération

La BYD Seal 07 EV, dévoilée le 5 mars 2026, est l’un des premiers modèles à profiter de cette nouvelle technologie. Comme le rapporte IT Home via CarNewsChina, cette berline électrique de taille intermédiaire embarque une Blade Battery de seconde génération associée à un moteur électrique de 240 kW. La voiture fonctionne en propulsion et dispose d’une batterie d’environ 69 kWh. Selon les données du ministère chinois de l’Industrie, elle peut atteindre 705 km d’autonomie selon le cycle CLTC. Le fabricant annonce aussi une consommation inférieure à 10 kWh pour 100 km.

La Seal 07 EV est proposée en deux versions en Chine, avec des prix allant de 169 900 yuans à 189 900 yuans, soit environ 21 600 à 24 100 euros. À ce niveau de tarif, le marché européen propose surtout des citadines électriques plus compactes, souvent avec une autonomie plus limitée et une recharge nettement moins rapide.

La berline de BYD affiche pourtant près de 5 mètres de long et un empattement de 2,9 mètres, ce qui la place face à des modèles comme la Xiaomi SU7, vendue beaucoup plus cher. À titre de comparaison, le SUV BYD Sealion 7, déjà commercialisé en France, démarre autour de 46 990 euros. L’écart reste donc spectaculaire. Pour l’instant, cette voiture électrique est uniquement vendue en Chine, mais sa nouvelle batterie Blade de seconde génération pourrait rapidement apparaître dans d’autres modèles du constructeur.


