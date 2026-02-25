Galaxy S26 : Boulanger casse déjà les prix avec ces offres de lancement, vite !

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra viennent tout juste de rejoindre la grande famille des smartphones Samsung et, pour fêter cette sortie, Boulanger dévoile des offres irrésistibles pour vous équiper à prix réduit. On vous explique tout !

Samsung vient d’annoncer la sortie des tant attendus S26, S26+ et S26 Ultra. Les smartphones sortiront officiellement le 11 mars 2026, mais ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande. Durant cette courte période, Boulanger propose des offres alléchantes pour vous les offrir à prix cassé. Et bonne nouvelle, elles sont cumulables !

Tout d’abord, pour l’achat d’un de ces smartphones, vous obtenez le double de la capacité pour le même prix. Ainsi, vous obtenez un espace de stockage de 512 Go au prix du 256 Go, et 1 To au prix du 512 Go. Cela représente déjà une belle économie puisque le Samsung S26 de 512 Go est par exemple à 999 € au lieu de 1199 €, le Samsung S26+ de 512 Go passe à 1269 € au lieu de 1469 €, et le Samsung S26 Ultra de 512 Go chute à 1469 € au lieu de 1669 €. C’est donc déjà une économie de 200 euros.

Et ce n’est pas tout ! Vous bénéficiez de réductions supplémentaires dans votre panier grâce aux codes 100S26 et 50S26 qui vous donnent des baisses de prix de respectivement 100€ sur les Galaxy S26 Ultra et 50€ sur les Galaxy S26 et S26+.

Enfin, en achetant votre smartphone avec une Galaxy Watch, ou les nouveaux écouteurs Galaxy Buds4 et 4 Pro ainsi que les Galaxy Buds3 Fe, vous avez 10% de réduction qui s’appliquent automatiquement. Et vous profitez en plus d’une série de remises sur les accessoires.

Voici un résumé des offres :

Du 25/02 à 19h jusqu'au 10/03, vous avez l’ espace de stockage doublé pour le même prix , ainsi que 100€ de réduction sur les Galaxy S26 Ultra (avec le code 100S26), et 50€ sur les Galaxy S26 et S26+ (avec le code 50S26)

100€ de bonus rachat en magasin

Du 25/02 à 19h jusqu’au 31/03, vous profitez en plus de 10% de remise sur les Galaxy Watch ou les nouveaux Galaxy Buds4 et 4 Pro et les Galaxy Buds3 Fe pour l'achat simultané avec un Galaxy S26 Series

Du 25/02 à 19h jusqu'au 18/03, vous avez 25% de réduction sur la protection d'écran sur mesure lors de l'achat d'un Galaxy S26 Series

Du 25/02 au 30/06, vous avez aussi une offre de remboursement SAMSUNG de 20€ sur les accessoires à l'achat d'un Galaxy S26 Series

à l'achat d'un Galaxy S26 Series Du 25/02 au 24/03, vous obtenez 50% de remise sur les verres trempés de la marque Force Glass à l'achat d'un Galaxy S26 Series

Et du 25/02 au 30/04, vous bénéficiez de 30% de remise sur les accessoires S26 à l’achat d’un Smartphone Galaxy S26 (offre éligible uniquement sur les coques Trans Magnet Gamme S26, coques Silicone Gamme S26, coques Silicone Slim Gamme S26).

De plus, les membres du Club Infinity obtiennent jusqu'à 100€ sur leur cagnotte. Vous l’aurez compris. si l'un des nouveaux smartphones de Samsung vous fait de l'oeil, avec toutes ces offres, c’est le bon moment pour vous l'offrir. Profitez de ces offres Boulanger pour acheter les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra en faisant des économies.

Quelles sont les nouveautés des Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ?

Sous le capot des Samsung Galaxy S26 et S26+, on retrouve une puce maison, l'Exynos 2600 associé à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. En revanche, pour le Galaxy S26 Ultra, on profite de la meilleure puce Qualcomm, à savoir la Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette puce est épaulée par 12 ou 16 Go de RAM et vous avez le choix entre trois espaces de stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Côté écrans, on trouve un écran de 6,3 pouces pour le Galaxy S26 (contre 6,2 pouces pour le S25) avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), 6,7 pouces pour le Galaxy S26+ avec une définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels), et 6,9 pouces pour le Galaxy S26 Ultra, toujours avec une définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels). Les trois modèles profitent toujours de la technologie de dalle Dynamic AMOLED 2X avec une protection Corning Gorilla Armor 2. Chacun profite du taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz.

En ce qui concerne la batterie, le Galaxy S26 passe à 4 300 mAh de capacité, le Galaxy S26+ est à 4 900 mAH et le Galaxy S26 Ultra à 5 000 mAh. La recharge filaire est de 25 W pour le Galaxy S26 et 45 W pour le Galaxy S26+, et elle monte à 60 W pour le Galaxy S26 Ultra.

Enfin, pour la partie photo et vidéo, les Galaxy S26 et S26+ partagent les mêmes capteurs :

Grand angle 50 MP

50 MP Ultra grand angle 12 MP

12 MP Téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x

10 MP avec zoom optique 3x Caméra frontale 12 MP

Comme attendu, le Galaxy S26 Ultra offre les meilleures caractéristiques dans ce secteur avec :

Grand angle 200 MP

200 MP Ultra grand angle 50 MP

50 MP Téléobjectif périscopique 50 MP avec zoom optique 5x

50 MP avec zoom optique 5x Téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x

10 MP avec zoom optique 3x Caméra frontale 12 MP

