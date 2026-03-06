WhatsApp va finalement autoriser ChatGPT et les autres IA à revenir, au moins pendant un an

Meta a bien dû montrer patte blanche devant la Commission européenne, qui l'a récemment accusé de pratiques anticoncurrentielles après avoir chassé ChatGPT, Copilot et toute autre IA que la sienne de WhatsApp. Ces dernières vont pouvoir revenir durant les 12 prochains mois.

Souvenez-vous : début 2025, WhatsApp ouvre ses portes à ChatGPT, qu'il est alors possible d'invoquer directement dans une conversation dédiée. Une idylle qui n'aura pas fait long feu puisqu'à peine quelques mois plus tard, voilà que Meta décide d'exclure l'IA de sa messagerie. Une stratégie qui se confirmera à nouveau quelques semaines plus tard, lorsque Copilot fut lui aussi chassé des discussions au sein de l'application.

La firme de Mark Zuckerberg se serait-elle brouillée avec ses comparses ? En réalité, celle-ci a très probablement plutôt cherché à mettre en avant Meta AI, son propre chatbot par intelligence artificielle, auprès des utilisateurs. Ce qui, vu de loin, ressemble quand même beaucoup à une pratique anticoncurrentielle. Or, il s'avère que la Commission européenne est également de cet avis. Fin 2025, celle-ci somme Meta de rétropédaler et de réouvrir ses portes aux IA rivales, sous peine de sanction.

ChatGPT va pouvoir revenir sur WhatsApp

Pour une fois, Meta a donc décidé de ne pas faire de vagues… sans pour autant aller complètement dans le sens de la Commission européenne. Auprès du Wall Street Journal, la firme fait savoir que les IA concurrentes pourront revenir sur WhatsApp, mais seulement pour une durée d'un an pour le moment. « Nous pensons que cela supprime le besoin d’une intervention immédiate car cela donne à la Commission européenne le temps nécessaire pour conclure son enquête », explique un porte-parole.

Néanmoins, cette réouverture ne se fera pas gratuitement. Meta compte en effet facturer une certaine somme à OpenAI et ses consorts s'ils souhaitent réintégrer sa messagerie. « Là où nous sommes légalement tenus de permettre l’accès aux chatbots IA via l’API de WhatsApp Business, nous proposons une tarification pour les entreprises qui choisissent d’utiliser notre plateforme pour fournir ces services », indique l'entreprise. Reste à savoir si cela conviendra à la Commission européenne.