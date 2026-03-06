WhatsApp va finalement autoriser ChatGPT et les autres IA à revenir, au moins pendant un an

Meta a bien dû montrer patte blanche devant la Commission européenne, qui l'a récemment accusé de pratiques anticoncurrentielles après avoir chassé ChatGPT, Copilot et toute autre IA que la sienne de WhatsApp. Ces dernières vont pouvoir revenir durant les 12 prochains mois.

whatsapp connexion multi appareils
Crédits : Adobe Stock

Souvenez-vous : début 2025, WhatsApp ouvre ses portes à ChatGPT, qu'il est alors possible d'invoquer directement dans une conversation dédiée. Une idylle qui n'aura pas fait long feu puisqu'à peine quelques mois plus tard, voilà que Meta décide d'exclure l'IA de sa messagerie. Une stratégie qui se confirmera à nouveau quelques semaines plus tard, lorsque Copilot fut lui aussi chassé des discussions au sein de l'application.

La firme de Mark Zuckerberg se serait-elle brouillée avec ses comparses ? En réalité, celle-ci a très probablement plutôt cherché à mettre en avant Meta AI, son propre chatbot par intelligence artificielle, auprès des utilisateurs. Ce qui, vu de loin, ressemble quand même beaucoup à une pratique anticoncurrentielle. Or, il s'avère que la Commission européenne est également de cet avis. Fin 2025, celle-ci somme Meta de rétropédaler et de réouvrir ses portes aux IA rivales, sous peine de sanction.

Sur le même sujet — WhatsApp va enfin proposer cette couche de sécurité basique que tout le monde attend depuis des années

ChatGPT va pouvoir revenir sur WhatsApp

Pour une fois, Meta a donc décidé de ne pas faire de vagues… sans pour autant aller complètement dans le sens de la Commission européenne. Auprès du Wall Street Journal, la firme fait savoir que les IA concurrentes pourront revenir sur WhatsApp, mais seulement pour une durée d'un an pour le moment. « Nous pensons que cela supprime le besoin d’une intervention immédiate car cela donne à la Commission européenne le temps nécessaire pour conclure son enquête », explique un porte-parole.

Néanmoins, cette réouverture ne se fera pas gratuitement. Meta compte en effet facturer une certaine somme à OpenAI et ses consorts s'ils souhaitent réintégrer sa messagerie. « Là où nous sommes légalement tenus de permettre l’accès aux chatbots IA via l’API de WhatsApp Business, nous proposons une tarification pour les entreprises qui choisissent d’utiliser notre plateforme pour fournir ces services », indique l'entreprise. Reste à savoir si cela conviendra à la Commission européenne.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €. Découvrir l’offre sur…

Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L’un d’entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation…

Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n’est pas très intuitif, Samsung.  Certains…

Orange a trouvé la solution contre le spam : l’opérateur va afficher le nom de celui qui appelle

Orange dévoile sa technologie Branded Calling, qui affiche le nom de l’entreprise appelante sur l’écran du destinataire. L’utilisateur pourra ainsi identifier s’il s’agit d’un spam ou s’il souhaite répondre à…

Une sortie dès 2027 pour la PS6 ? La retarder coûterait plus cher à Sony que de payer la RAM au prix fort

La sortie de la PS6 ne serait pas retardée à 2028 ou 2029, comme le clament certaines sources. Malgré la crise de la RAM et du stockage que l’on connaît,…

Ce mail vous paraît louche ? ChatGPT peut vous dire si c’est une arnaque, on vous explique tout

En plus de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans de nombreuses situations, savez-vous que ChatGPT peut également devenir un rempart contre les arnaques en ligne ?…

Le Redmi Note 15 Pro 5G perd 191 € sur son prix : une offre flash difficile à ignorer

Le Redmi Note 15 Pro 5G devient beaucoup plus abordable grâce à cette offre à durée limitée. Le smartphone milieu de gamme sorti il y a quelques semaines est actuellement…

Et si la vie sur Terre venait en réalité de Mars ? Cette étude relance une théorie fascinante

Des milliards d’années avant l’apparition de la vie sur Terre, Mars possédait peut-être des lacs et des océans. Certains scientifiques pensent aujourd’hui que des microbes auraient pu voyager entre les…

Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Samsung confirme qu’il ambitionne de lancer sur le marché des lunettes connectées IA dès cette année et dévoile de premières informations à leur sujet. En octobre dernier, Samsung lançait son…

Nouveau prix bas record pour ce airfryer Ninja à double compartiment de 9,5 L, c’est le moment d’en profiter !

Si vous souhaitez acheter une grande friteuse sans huile pour cuisiner pour toute la famille, ce bon plan est fait pour vous. Avec sa capacité totale de 9,5 L, ce…