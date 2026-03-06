Voici le design du smartphone pliable Oppo Find N6, avec un coloris orange qui rappelle l’iPhone 17 Pro

L'Oppo Find N6 fuite avant son annonce officielle. Des rendus nous donnent un aperçu du design du smartphone pliable dans trois coloris, dont un orange qui paraît inspiré de l'iPhone 17 Pro.

oppo find n6
Crédit : Evan Blass

Lors du Mobile World Congress 2026, Oppo a communiqué une information des plus intéressantes : le Find X9 Ultra sera bientôt annoncé et le smartphone le plus haut de gamme de la marque sera pour la première fois officiellement disponible en France. Mais il ne s'agit pas du seul modèle premium du constructeur qu'on attend prochainement. L'Oppo Find N6, un appareil pliable, ne devrait pas tarder non plus à faire parler de lui, et nous avons déjà accès à des rendus le concernant.

Le leaker Evan Blass, réputé pour sa fiabilité et sa capacité à obtenir des rendus marketing des smartphones avant leur présentation par les fabricants, a partagé trois visuels du Oppo Find N6, dans trois coloris : noir, argent et orange. On ne peut s'empêcher de penser qu'Oppo tente ici de surfer sur le succès des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max orange, qui sont devenus un véritable accessoire de mode. Une précédente fuite évoquait un coloris violet, qui n'est pas présent ici. Evan Blass obtient généralement ses informations d'acteurs européens du marché, cela signifie peut-être que le modèle violet ne sera pas disponible chez nous, ou qu'il n'y en aura finalement pas du tout.

L'écran de l'Oppo Find N6 durable et sans trace de pli ?

En ce qui concerne le design, on constate peu de changements par rapport au Find N5. Les rendus nous montrent l'extérieur du smartphone à demi-plié, offrant un aperçu de l'écran externe et du panneau arrière avec son grand bloc photo circulaire. Nous n'avons par contre pas d'image de l'écran pliable interne. Il se murmure que la marque de pli du Find N6 au niveau de la charnière pourrait être presque invisible, mais on demande à la voir pour le croire. Oppo a déjà communiqué que le mobile peut supporter jusqu'à 300 000 ouvertures et fermetures sans se détériorer selon ses propres tests de résistance.

Le Find N5 n'était pas disponible en France, mais son successeur pourrait l'être, comme pour le Find X9 Ultra. La mauvaise forme de OnePlus pousse Oppo à lancer ses smartphones premium sur des marchés où la marque était jusqu'ici forte.


