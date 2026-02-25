Samsung lance les précommandes des Galaxy S26 avec de fortes réductions

Samsung frappe fort pour le lancement des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra avec des réduction inédites lors des précommandes. Voici comment profiter de cette promotion à durée limitée.

Offre de précommande Samsung Galaxy S26 Series

Après plusieurs mois de spéculations, Samsung a officialisé les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra le 25 février 2026. Les trois modèles évoluent sur plusieurs aspects, mais c’est surtout le Galaxy S26 Ultra qui concentre les nouveautés les plus marquantes. On s’intéresse ici aux offres de précommande. Samsung propose en effet des réductions importantes sur les trois modèles au lancement.

Jusqu’à 250 € de remise sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra chez Samsung

Samsung propose plusieurs offres pour les précommandes des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Vous pouvez profiter d’une offre intitulée « deux fois plus de stockage pour le même prix ». Les versions de 512 Go sont par exemple au prix de celles de 256 Go et celles de 1 To au prix des versions de 512 Go. Samsung vous offre en plus 50 € de remise si vous payez avec PayPal. Il suffit de saisir le code PAYPAL au panier après avoir choisi ce mode de paiement. Ces offres sont valables jusqu'au 10 mars 2026.

Par exemple :

  • Galaxy S26 512 Go à 949 € au lieu de 1 199 €, dont 50 € de réduction avec le code PAYPAL
  • Galaxy S26+ 512 Go à 1 219 € au lieu de 1 469 €, dont 50 € de réduction avec le code PAYPAL
  • Galaxy S26 Ultra 512 Go à 1 419 € au lieu de 1 669 € et 1 To à 1 719 € au lieu de 1 969 €, dont 50 € de réduction avec le code PAYPAL

Cette offre vous permet d’économiser jusqu’à 250 euros. Et ensuite, Samsung propose comme toujours une offre de reprise qui peut faire baisser les prix de plusieurs centaines d’euros supplémentaires en fonction de l’appareil que vous souhaitez faire reprendre. Théoriquement, un Galaxy S26 pourrait par exemple vous revenir à moins de 500 €.

Ce qu’il faut retenir des nouveautés

On commence par le design. Samsung a harmonisé le look des trois smartphones. Le Galaxy S26 Ultra adopte ainsi des coins arrondis, comme ses petits frères. A l’arrière, les trois smartphones disposent d’un bloc photo légèrement surélevé qui permet d’ailleurs de les distinguer des S25 Series. Samsung propose du verre Gorilla Victus 2 pour la coque arrière, et de l’Aluminium Armor sur les tranches, toujours plates sur cette nouvelle génération.

Les Galaxy S26 conservent le même écran que leurs prédécesseurs. On note toutefois le passage de 6,2 pouces à 6,3 pouces pour le S26 standard. La vraie nouveauté ici est à retrouver sur le Galaxy S26 Ultra dont l’écran est plus « confidentiel ». En effet, le contenu de l’écran devient difficile à voir pour les personnes situées à côté ou autour de l’utilisateur. Cette fonctionnalité est personnalisable et peut par exemple être désactivée ou ne fonctionner que pour certaines applications spécifiques.

Sous le capot, on retrouve le dernier SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le Galaxy S26 Ultra, et l’Exynos 2600, tout aussi haut de gamme, sur les S26/S26+. C’est le premier processeur de Samsung à profiter d’une gravure en 2 nm. Les trois smartphones disposent de 12 Go de mémoire vive, à l’exception du S26 Ultra de 1 To qui dispose de 16 Go de RAM.

Et pour la partie photo, les configurations sont les mêmes par rapport à la série S25. On note juste une amélioration de l’ouverture pour le capteur principal et le téléobjectif du Galaxy S26 Ultra.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, seul le Galaxy S26 voit sa batterie s’améliorer. Celle-ci passe de 4 000 mAh à 4 300 mAh. La puissance de charge est toujours de 25W. Le Galaxy S26 Ultra quant à lui passe de 45W à 60W.


