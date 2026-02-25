Comme prévu, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme à l’occasion de la première conférence Unpacked de 2026. Ils sont trois. Ils remplacent les modèles de début 2025. Et ils apportent leur lot de nouveautés. Nous avons eu l’opportunité d’essayer les trois smartphones. Voici nos premières remarques en attendant nos tests complets.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont enfin officiels. Ils ont été présentés par Samsung à l’occasion de la première conférence Unpacked de 2026, durant laquelle deux paires d’écouteurs ont également été dévoilées. Il s’agit des Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes une présentation complète de tous ses produits, ainsi qu’un test des Galaxy Buds4 Pro, lesquels nous ont plutôt séduits.

À en croire Samsung, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra marquent une étape importante. La firme coréenne nous a abreuvés de changements et d’améliorations. Et pas seulement à propos de l’intelligence artificielle. Il y a aussi des changements techniques sur les écrans, les modules photo, les processeurs, les batteries, les châssis. Tout cela pour mieux faire passer la hausse tarifaire globale et la baisse de l’accessibilité des Galaxy S. Rappelons les prix de départ :

999 euros pour le S26 standard

pour le S26 standard 1279 euros pour le S26+

pour le S26+ 1469 euros pour le S26 Ultra

Ces prix nous ont fait réfléchir. Est-ce une erreur de Samsung de monter les prix, alors qu’Apple a baissé ceux des iPhone 17 ? Est-ce justifié par une expérience plus complète, que ce soit face à la firme de Cupertino, mais aussi la concurrence sous Android (Realme, Motorola, Oppo, Honor, etc.) ? Parmi toutes les nouveautés annoncées par Samsung, est-ce qu’il en existe une qui va nous convaincre que, malgré les nouveaux tarifs, ces S26 sont indispensables ? Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de prendre en main ces téléphones pour forger un premier avis.

L'ergonomie des Galaxy S26 ne va pas vous déboussoler

Dans l’ensemble, les Galaxy S26 sont indéniablement des smartphones très agréables à utiliser. Le petit S26 est parfaitement utilisable à une main et facile à glisser dans une poche, alors que son module photo est plus protubérant et que son écran est un peu plus grand. Notez d’ailleurs que la différence ne nous a pas marqués plus que cela. 0,1 pouce, c’est une différence trop faible pour être vraiment perceptible.

Le S26+, parent pauvre de la fratrie, offre une belle prise en main. Comme pouvaient l’être les « iPhone Plus », ce téléphone est n’est pourtant pas inintéressant. Pour nous, il s’agit du juste milieu entre l’exubérance d’un Galaxy S Ultra et la compacité d’un Galaxy S standard. Et ce n’est pas juste une question d’encombrement : performances, endurance ou prix, le S26+ offre un bon équilibre pour ceux qui cherchent un grand écran sans avoir le budget pour un S26 Ultra.

L'interface de tous les Galaxy S26 est parfaitement fluide

L’Exynos 2600, qui anime le S26 et le S26+, offre une très bonne fluidité à l’interface. Toutes les applications se lancent instantanément. Les animations de transition ne souffrent d’aucun ralentissement. Les fonctions d’intelligence artificielle tournent facilement. Au quotidien, nous sommes convaincus que ce SoC offre le même confort que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 du Galaxy S26 Ultra. En revanche, il ne consomme certainement pas autant d’énergie et ne dégage peut-être pas autant de chaleur. Il faudra attendre nos tests pour en avoir le cœur net.

L’adoption du Snapdragon 8 Elite Gen 5 n’est pas le seul changement apporté au Galaxy S26 Ultra, lequel est à l’évidence celui qui bénéficie du plus grand nombre de changements. Tout d’abord au niveau de la coque, Samsung a supprimé le châssis en titane. Ce matériau est très agréable au toucher, mais sa dissipation thermique est moins intéressante que l’aluminium. C’est donc ce dernier que vous retrouvez sur les tranches, avec un effet brossé visuellement premium. Notez qu’Apple a pris la même décision avec les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Ensuite, le S26 Ultra reprend le design du S26 et du S26+, avec les coins très arrondis qui rendent vraiment la prise en main plus agréable et plus facile. Il n’y a maintenant plus de différence ergonomique exclusive à l’Ultra, en dehors du S-Pen intégré. Et c’est une bonne nouvelle. Le S-Pen a d’ailleurs légèrement changé. Vous pouvez constater sur les photos ci-contre que la tête n’est plus plate, mais penchée pour épouser les tranches arrondies du téléphone. Conséquence : le S-Pen ne peut plus être rangé dans les deux sens, sinon il dépasse. On ne peut pas tout avoir.

Privacy Display est vraiment la “killer app” du Galaxy S26 Ultra

Si les fiches techniques des écrans des trois modèles sont identiques, la réalité est légèrement différente. Celui du Galaxy S26 Ultra est doté d’une fonctionnalité unique : Privacy Display. Elle permet d’occulter tout ou partie du contenu de l’écran en changeant physiquement la façon dont la lumière des diodes est émise. Résultat, l’angle de vue est vraiment réduit. Et les yeux indiscrets ne peuvent plus observer ce qui est affiché, comme vos notifications, vos messages ou vos mots de passe. C’est génial. Et c’est clairement l’innovation la plus importante du S26 Ultra en ce début d’année. Nous vous invitons à regarder notre présentation vidéo sur notre chaine YouTube ou en haut de cette page pour voir Privacy Display en action.

Lors de notre prise en main, nous avons pris quelques photos avec les trois S26. Même si la balance des blancs est délicate en intérieur, nos clichés semblent bons, avec un bon piqué et un bon équilibre. L’autofocus est très réactif. Les photos du Galaxy S26 Ultra ne nous semblent pas plus lumineuses qu’avant, malgré l’augmentation de l’ouverture de l’objectif principal et du téléobjectif périscopique. Il faudra attendre nos séances photo habituelles pour réaliser une comparaison objective. Le capteur 200 MP est toujours excellent. Il serait tellement plus pertinent dans le périscope…

Les nouveautés de Galaxy AI promettent d’être intéressantes. Nous n’avons pas vraiment pu le confirmer lors de cette prise en main, car ils gagnent en pertinence à mesure qu’ils sont utilisés et qu’ils se nourrissent d’informations contextuelles. C’est le cas de Now Nudge, mais aussi des nouvelles capacités de la Now Bar, de Now Brief ou d’Entourer pour chercher. Nous n’avons pas non plus effectué nos tests techniques habituels. Que ce soit sur l’endurance, les performances et la recharge. Nous avons hâte d’éprouver la recharge rapide 60 watts du Galaxy S26 Ultra, mais aussi les performances de l’Exynos 2600, l’autonomie de la nouvelle batterie du S26 standard et bien d’autres choses encore. Rendez-vous très prochainement avec nos tests complets.