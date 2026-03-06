Redmi Note 15 à 1€ et abonnement offert pendant 3 mois : La Poste Mobile dévoile une super offre !

Vous cherchez un smartphone vraiment pas cher ? La Poste Mobile a la solution pour vous. L’opérateur propose le Xiaomi Redmi Note 15 pour seulement en euro en prenant un abonnement chez eux. Et en plus, vous avez trois mois d’abonnement offert ! On vous explique tout.

Redmi Note 15

Dans la catégorie des smartphones d'entrée de gamme aux performances suffisantes pour les tâches courantes du quotidien, Xiaomi surpasse tous ces concurrents avec le Redmi Note 15 4G+. Sorti en janvier 2026, il succède au Redmi Note 14 qui était déjà très populaire. Et grâce à La Poste Mobile, vous pouvez l’avoir quasiment gratuitement. On vous explique comment.

En effet, La Poste Mobile propose en ce moment le Redmi Note 15 4G+ pour seulement 1 euro au lieu de 199,90 euros. Pour se faire, il vous faut souscrire à l’abonnement 150 Go avec un engagement de 24 mois. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle puisque vous bénéficiez en plus de 3 mois d’abonnement offert et du prêt gratuit d’un mobile en cas de perte ou de vol de votre téléphone.

Cet abonnement vous revient à 21,99 euros par mois ou bien à 19,99 euros par mois si vous êtes également client Box. Dans cet abonnement, vous avez 150 Go de data mobile dont 40 Go utilisables en Europe et DOM/COM. Vous avez aussi les appels, SMS et MMS illimités en France et DOM/COM.

Redmi Note 15 : un smartphone pas cher qui offre des performances équilibrées

La gamme des Redmi Note est connue pour proposer à chaque fois des smartphones vraiment pas chers avec un excellent rapport qualité/prix. Nous en sommes à la quinzième génération cette année et la formule reste la même.

Le Redmi Note 15 4G+ est un modèle conçu pour les personnes qui ont un budget serré mais qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité. Ainsi, ce modèle est équipé de la puce MediaTek HelioG100-Ultra épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. C’est suffisant pour avoir un téléphone fluide et efficace.

Pour l’écran, on profite d’une dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. C’est un excellent écran qui offre un contraste infini mais aussi un rendu net et fluide.

La partie photo se concentre sur l'essentiel, avec un capteur principal grand-angle de 108 MP et un capteur selfie de 20 MP. Cela permet d’avoir des prises de vue avec beaucoup de détails mais aussi de faire des autoportraits de qualité

Enfin, le Redmi Note 15 4G+ est équipé d'une batterie de 6000 mAh qui offre une autonomie maximum de deux jours en usage modéré. Vous avez en plus la charge rapide 33W et même la charge inversée de 18W.


