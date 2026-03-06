Pour ses prochains smartphones, Samsung développerait un écran plus visible quand on le regarde au soleil

Samsung serait en train de travailler sur la conception d'une nouvelle génération d'écran de smartphone, à la fois plus lumineux et plus économe en énergie.

Samsung vient tout juste d'annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S26, qui sortent officiellement le 11 mars, que des rapports nous parviennent déjà quant aux caractéristiques techniques que l'on peut attendre des prochains modèles de la famille. D'après Jason C., qui suit de près les nouveautés matérielles et logicielles liées à Samsung, le groupe sud-coréen est en train de développer un écran de nouvelle génération, qui pourrait équiper le Galaxy S27 Ultra.

Cet affichage serait plus lumineux que ce que proposent les mobiles de Samsung actuellement, une bonne nouvelle alors que la luminosité du S26 Ultra serait plus faible que celle du S25 Ultra à cause de son filtre de confidentialité. L'expérience d'utilisation en extérieur, surtout quand il y a beaucoup de soleil, n'en serait que meilleure. D'après la source, l'écran parviendrait à dégager une plus forte luminosité tout en maîtrisant sa consommation énergétique, qui ne serait pas revue à la hausse.

Un nouveau capteur photo principal ?

Nous sommes encore loin du lancement des Galaxy S27, il peut donc se passer bien des événements dans leur développement d'ici à l'année prochaine. Ce nouvel écran pourrait ne pas être prêt, ou Samsung pourrait choisir de ne pas l'intégrer afin de limiter les coûts. Après tout, sa technologie d'affichage OLED M14 vient tout juste d'arriver sur les Galaxy S26. On se souvient d'ailleurs que ces fameux écrans M14 étaient disponibles pour les Galaxy S26, mais que le fabricant avait préféré rester sur les M13 une année supplémentaire. Les iPhone d'Apple avaient ainsi eu droit aux M14 avant les propres appareils de Samsung.

Une autre fuite évoque la conception d'un nouveau capteur photo principal chez Samsung, qui pourrait être intégré sur le Galaxy S27 Ultra. Il s'agirait d'un grand capteur, d'une taille de 1/1,12 pouce, avec une définition de 200 MP. Il prendrait en charge la technologie LOFIC, conçue pour améliorer la gestion de la lumière et la plage dynamique. Récemment, Samsung ouvrait la porte à des évolutions hardware sur la photo, après une stagnation ces dernières années.