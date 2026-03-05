Samsung Galaxy S26 chez SFR : jusqu’à 400€ de remise sur la gamme, mais l’offre s’arrête le 10 mars !

SFR lance une offre de précommande sur toute la gamme Samsung Galaxy S26 jusqu'au 10 mars 2026. Au programme : jusqu'à 400€ de remise cumulée, un forfait illimité sans engagement et le tout nouveau Galaxy AI.

La gamme Samsung Galaxy S26 est enfin là, et SFR frappe fort pour son lancement. Jusqu'au 10 mars 2026, l'opérateur propose une offre de précommande sur les trois modèles de la gamme ,les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, avec des remises pouvant atteindre 400€. Comment en profiter ? On vous explique tout !

Précommandez la gamme S26 chez SFR et économisez jusqu'à 400€

Les trois modèles sont disponibles avec un forfait illimité sans engagement à 39,99€/mois, auxquels s'ajoutent 8€/mois pendant 24 mois pour le financement du téléphone.

Voici le détail des offres :

Le Samsung Galaxy S26 à partir de 399€ (avec facilité 24 fois sans frais) + ODR de 100€ + ODR de 5€ après achat + bonus reprise de 50€

Le Samsung Galaxy S26+ à partir de 649€ (avec facilité 24 fois sans frais) + ODR de 100€ + ODR de 5€ après achat + bonus reprise de 100€

Le Samsung Galaxy S26 Ultra à partir de 789€ (avec facilité 24 fois sans frais) + ODR de 100€ + ODR de 5€ après achat + bonus reprise de 100€

Pour les modèles S26+ et Ultra, en additionnant les offres de remboursement et le bonus reprise, vous atteignez effectivement les 400€ de remise annoncés. Le bonus reprise, lui, dépend de l'état et du modèle de votre ancien téléphone. Pensez donc à vérifier les conditions sur le site SFR.

Galaxy AI : l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Ce qui rend la gamme S26 différente des générations précédentes, c'est avant tout Galaxy AI. Pas une IA gadget qu'on oublie après deux jours, mais bel et bien une série de fonctionnalités qui s'intègrent dans ce que vous faites déjà avec votre téléphone. Grâce à l’IA chez Samsung, vous pouvez par exemple :

Chercher un contenu sur votre téléphone en posant une question en langage naturel, comme si vous parliez à quelqu'un

Traduire une conversation en temps réel pendant un appel, sans application tierce

Reformuler, résumer ou corriger un texte directement dans n'importe quelle application

Retoucher une photo en supprimant un élément gênant ou en ajustant la lumière en quelques secondes

Galaxy AI évolue via des mises à jour régulières, ce qui veut dire que le téléphone que vous achetez aujourd'hui sera capable de plus de choses dans six mois qu'au moment de l'achat.

Un téléphone taillé pour durer

Derrière Galaxy AI, il y a du matériel solide. Le processeur Exynos 2600 couplé à 12 Go de RAM gère sans effort le multitâche, les jeux exigeants et le streaming en haute qualité — plusieurs applications ouvertes en parallèle, ça ne ralentit pas. La batterie de 4300 mAh couvre une journée complète d'utilisation, et la charge rapide 25W vous rend 50% de batterie en une petite demi-heure environ.

L'écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces avec un rafraîchissement à 120Hz garantit des animations fluides et des couleurs précises, que vous regardiez une vidéo ou lisiez un article. Le smartphone est certifié IP68 : il résiste à une immersion jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes, ce qui couvre largement une chute dans l'évier ou sous la pluie.

Côté photo, le triple capteur arrière (50 MP principal, 12 MP ultra grand-angle, 10 MP téléobjectif avec zoom x3) produit des images nettes dans la plupart des conditions. La vidéo monte jusqu'en 8K à 30 images par seconde, et la caméra frontale de 12 MP assure des selfies propres même en intérieur.

Ne tardez pas : l'offre se termine le 10 mars

L'offre de précommande SFR sur la gamme Samsung Galaxy S26 est disponible jusqu'au 10 mars 2026 seulement. Avec jusqu'à 400€ de remise cumulée et un forfait sans engagement inclus, c'est clairement le bon moment pour passer à la nouvelle génération Samsung.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.