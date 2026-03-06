iPhone : attention, cet antivirus va cesser de fonctionner sur les modèles les plus anciens, mettez-vous à jour

Apple vient d'annoncer qu'un certain nombre de ses iPhone ne pourront plus profiter d'un antivirus très populaire à partir du 30 avril prochain. Vous ne savez pas si vous êtes concerné ? On vous dresse la liste complète dans cet article.

iphone 14 pro max

L'époque où les appareils d'Apple étaient quasi assurés d'être protégés d'être piratés est révolue depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il est fortement conseillé aux utiilisateurs d'opter pour un antivirus afin d'être certains de bénéficier d'une protection optimale. Ça tombe bien, Microsoft en propose justement un, baptisé Defender, qui a grandement fait ses preuves sur Windows, au point de permettre de se passer d'alternatives tierces (et bien souvent payantes).

Or, Defender est également disponible sur iOS, convainquant ainsi plusieurs utilisateurs de se laisser tenter. Seulement voilà, comme toute application (a fortiori les antivirus), Defender reçoit régulièrement des mises à jour, jusqu'au point fatidique où il est contraint de laisser derrière lui un certain nombre d'appareils trop anciens pour suivre la cadence. C'est exactement ce qu'il va se passer le 30 avril prochain pour une sélection d'iPhone.

Sur le même sujet — iOS 26 : comment changer la couleur des icônes pour qu’elles aillent avec celle de votre iPhone ou coque de protection

Voici les iPhone qui ne pourront bientôt plus bénéficier de l'antivirus Defender

En effet, Microsoft vient d'annoncer que tous les iPhone tournant sur iOS 16 ou moins ne recevront plus les mises à jour de Defender. À compter de cette date donc, il faudra au minimum se trouver sur iOS 17 pour profiter de la meilleure protection possible sur votre smartphone. Fort heureusement, les modèles n'étant pas éligibles à une mise à jour vers iOS 17 sont rares. Les iPhones concernés les plus récents sont l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X.

Pour rappel, tous trois sont sortis en 2017. Aussi, on imagine que leur base d'utilisateurs est aujourd'hui relativement faible. Si vous possédez un iPhone plus récent mais n'avez pas encore effectué la mise à jour d'iOS, on vous conseille fortement de la faire le plus rapidement possible. Même si vous n'utilisez pas Defender : les pirates usent souvent de failles de sécurité non corrigées pour s'introduire dans les systèmes fragiles.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €. Découvrir l’offre sur…

Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L’un d’entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation…

Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n’est pas très intuitif, Samsung.  Certains…

Orange a trouvé la solution contre le spam : l’opérateur va afficher le nom de celui qui appelle

Orange dévoile sa technologie Branded Calling, qui affiche le nom de l’entreprise appelante sur l’écran du destinataire. L’utilisateur pourra ainsi identifier s’il s’agit d’un spam ou s’il souhaite répondre à…

Une sortie dès 2027 pour la PS6 ? La retarder coûterait plus cher à Sony que de payer la RAM au prix fort

La sortie de la PS6 ne serait pas retardée à 2028 ou 2029, comme le clament certaines sources. Malgré la crise de la RAM et du stockage que l’on connaît,…

Ce mail vous paraît louche ? ChatGPT peut vous dire si c’est une arnaque, on vous explique tout

En plus de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans de nombreuses situations, savez-vous que ChatGPT peut également devenir un rempart contre les arnaques en ligne ?…

Le Redmi Note 15 Pro 5G perd 191 € sur son prix : une offre flash difficile à ignorer

Le Redmi Note 15 Pro 5G devient beaucoup plus abordable grâce à cette offre à durée limitée. Le smartphone milieu de gamme sorti il y a quelques semaines est actuellement…

Et si la vie sur Terre venait en réalité de Mars ? Cette étude relance une théorie fascinante

Des milliards d’années avant l’apparition de la vie sur Terre, Mars possédait peut-être des lacs et des océans. Certains scientifiques pensent aujourd’hui que des microbes auraient pu voyager entre les…

Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Samsung confirme qu’il ambitionne de lancer sur le marché des lunettes connectées IA dès cette année et dévoile de premières informations à leur sujet. En octobre dernier, Samsung lançait son…

Nouveau prix bas record pour ce airfryer Ninja à double compartiment de 9,5 L, c’est le moment d’en profiter !

Si vous souhaitez acheter une grande friteuse sans huile pour cuisiner pour toute la famille, ce bon plan est fait pour vous. Avec sa capacité totale de 9,5 L, ce…