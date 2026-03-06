iPhone : attention, cet antivirus va cesser de fonctionner sur les modèles les plus anciens, mettez-vous à jour

Apple vient d'annoncer qu'un certain nombre de ses iPhone ne pourront plus profiter d'un antivirus très populaire à partir du 30 avril prochain. Vous ne savez pas si vous êtes concerné ? On vous dresse la liste complète dans cet article.

L'époque où les appareils d'Apple étaient quasi assurés d'être protégés d'être piratés est révolue depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il est fortement conseillé aux utiilisateurs d'opter pour un antivirus afin d'être certains de bénéficier d'une protection optimale. Ça tombe bien, Microsoft en propose justement un, baptisé Defender, qui a grandement fait ses preuves sur Windows, au point de permettre de se passer d'alternatives tierces (et bien souvent payantes).

Or, Defender est également disponible sur iOS, convainquant ainsi plusieurs utilisateurs de se laisser tenter. Seulement voilà, comme toute application (a fortiori les antivirus), Defender reçoit régulièrement des mises à jour, jusqu'au point fatidique où il est contraint de laisser derrière lui un certain nombre d'appareils trop anciens pour suivre la cadence. C'est exactement ce qu'il va se passer le 30 avril prochain pour une sélection d'iPhone.

Voici les iPhone qui ne pourront bientôt plus bénéficier de l'antivirus Defender

En effet, Microsoft vient d'annoncer que tous les iPhone tournant sur iOS 16 ou moins ne recevront plus les mises à jour de Defender. À compter de cette date donc, il faudra au minimum se trouver sur iOS 17 pour profiter de la meilleure protection possible sur votre smartphone. Fort heureusement, les modèles n'étant pas éligibles à une mise à jour vers iOS 17 sont rares. Les iPhones concernés les plus récents sont l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X.

Pour rappel, tous trois sont sortis en 2017. Aussi, on imagine que leur base d'utilisateurs est aujourd'hui relativement faible. Si vous possédez un iPhone plus récent mais n'avez pas encore effectué la mise à jour d'iOS, on vous conseille fortement de la faire le plus rapidement possible. Même si vous n'utilisez pas Defender : les pirates usent souvent de failles de sécurité non corrigées pour s'introduire dans les systèmes fragiles.