OnePlus Nord : prix, date de sortie, fiche technique, tout ce qu’il faut savoir

Le OnePlus Nord est la nouvelle tentative de OnePlus sur le segment des smartphones milieu de gamme. Le constructeur veut de nouveau proposer au public des mobiles au prix abordable après avoir augmenté les tarifs des appareils de sa gamme principale, qui a fait l’objet d’une redirection vers le premium. Disponibilité, spécifications techniques, design, nous vous indiquons tout ce que l’on sait sur le OnePlus Nord avant sa présentation officielle.

OnePlus s’est fait connaître du grand public grâce à ses « flagship killers », des smartphones offrant des performances se rapprochant du haut de gamme, mais à un prix contenu. Jusqu’ici, le constructeur ne s’est éloigné de ce modèle qu’à une reprise : en 2015, était lancé le OnePlus X, un appareil orienté milieu de gamme à bas prix. Un échec pour la marque, qui n’a plus jamais réitéré l’expérience.

Mais alors que le fabricant commercialise des smartphones toujours plus premium et donc de plus en plus chers, en témoigne le prix des récents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, il commençait du même coup à abandonner ce qui le différenciait de concurrents comme Samsung, Apple ou Huawei. Pour combler ce manque, OnePlus retente en 2020, cinq ans plus tard, une nouvelle expérience dans le milieu de gamme avec le OnePlus Nord, le nom supposé de son prochain mobile (longtemps identifié comme le OnePlus Z, voire encore auparavant le OnePlus 8 Lite). Une manière d’aller titiller des marques comme Xiaomi ou Realme sur le rapport qualité-prix.

💲 Quel est le prix du OnePlus Nord ?

Après des mois de fuites, c’est désormais officiel : OnePlus va vendre des smartphones au tarif plus contenu que ses flagships de la série principale. « Je suis très heureux d’annoncer que nous proposerons l’expérience haut de gamme que vous attendez de OnePlus sur une nouvelle gamme de smartphones plus abordables. Je sais que c’est quelque chose que beaucoup d’entre vous voulaient depuis longtemps« , a commenté Pete Lau, le PDG de OnePlus, dans un message publié sur le forum de la marque.

Il ne s’est pas montré plus précis quant au prix auquel le OnePlus Nord sera vendu. Pour rappel, le tarif de lancement du OnePlus 8 est de 699 euros dans sa version la plus basique, mais il peut atteindre les 999 euros pour la variante la mieux équipée du OnePlus 8 Pro. Pour reconquérir les consommateurs à petit budget, OnePlus va descendre bien en dessous de ces prix. Il est impensable de voir le OnePlus Nord être proposé à plus de 500 euros.

Plusieurs sources évoquent même une fourchette de prix comprise entre 300 et 400 euros, avec sans doute des variantes de configuration en termes de mémoire pour couvrir une plus large amplitude tarifaire.

📆 Quand sort le OnePlus Nord ?

La date de présentation du OnePlus Nord a été fixée au 10 juillet 2020 et aura lieu en Inde. Le smartphone devrait être commercialisé sur ce marché peu de temps après. On ne sait par contre pas ce qu’il en est de l’Europe. Est-ce que le vieux continent aura droit à sa propre conférence (virtuelle) d’annonce par la suite ou est-ce que le mobile y sortira directement, mystère à ce jour.

Ce qui est certain, c’est que nous ne devrions pas patienter longtemps avant de voir débarquer le OnePlus Nord sur notre territoire. Pete Lau a en effet indiqué que les deux marchés prioritaires pour la sortie de l’appareil sont l’Inde et l’Europe. Et la marque voudra de toute façon espacer l’arrivée du OnePlus Nord avec celle des OnePlus 8T et 8T Pro attendus pour le mois d’octobre. Il est donc quasiment acquis que le OnePlus Nord sera disponible en France avant la rentrée.

🔎 A quoi ressemble le OnePlus Nord ?

Le OnePlus Nord ne devrait pas reprendre les codes des derniers smartphones de la marque. A l’arrière, on devrait retrouver un triple capteur photo positionné à la verticale dans le coin supérieur gauche du mobile, alors que OnePlus préfère souvent centrer ses modules au milieu du mobile. A l’avant, le poinçon fait le voyage inverse par rapport à ce que l’on a avec la série des OnePlus 8. Du coin supérieur gauche, il est déplacé dans l’axe de l’écran. Il devrait être assez large étant donné qu’il abrite non pas un, mais deux capteurs photo.

Le lecteur d'empreintes est intégré à l’écran, cette fonctionnalité popularisée notamment par OnePlus est de plus en plus proposée sur des appareils milieu de gamme. Le OnePlus Nord est bien entendu équipé d’un port USB-C, mais fait l’impasse sur le jack 3.5mm pour l’audio. Récemment, OnePlus a commencé à certifier ses smartphones pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce que le constructeur s’était refusé à faire jusqu’ici. Alors que les OnePlus 8 et 8 Pro bénéficient d’une protection IP68, le OnePlus Nord devrait se contenter d’une certification IP53.

Malgré son prix, le OnePlus 8 Nord ne devrait pas faire « cheap », loin de là. Il aurait droit à un châssis en alliage d’aluminium avec une protection en verre au dos. Les bords seront très recourbés, mais l’écran sera totalement plat. Forcément, il y aura des bordures un peu plus épaisses sur ce modèle que sur les smartphones haut de gamme du fabricant.

📱 Quel est sa taille d’écran ?

OnePlus devrait faire peu de compromis à l’égard de l’écran sur ce milieu de gamme. Les leaks nous assurent que le mobile est équipé d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces (ou 6,4 pouces selon les sources) au ratio 20:9 et à la définition FHD+ 1080p. Le tout avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité à l’écran. Des caractéristiques très intéressantes pour cette gamme de prix.

Pour protéger ce qui s’annonce être comme une belle dalle, OnePlus miserait sur un verre Corning Gorilla Glass 5.

📄 Quelle est la fiche technique du OnePlus Nord ?

Si Xiaomi ou Realme parviennent à équiper des smartphones milieu de gamme des meilleures puces du marché, OnePlus a préféré revoir ses ambitions à la baisse en termes de SoC afin de conserver un prix bas sans avoir à trouver des compromis sur d’autres éléments, comme l’écran ou les matériaux. C’est donc le Snapdragon 765G de Qualcomm gravé en 7nm qui a été choisi pour le OnePlus Nord.

Un SoC moins puissant que le Snapdragon 865, mais qui reste très solide et qui offre des performances largement suffisantes pour la majorité des utilisateurs. OnePlus change aussi de stratégie. Le constructeur a toujours misé sur le fait de commercialiser des smartphones parmi les plus rapides à un prix inférieur. Avec ce nouveau smartphone, il semble privilégier d’autres aspects.

Notons que le Snapdragon 765G permet une compatibilité avec le réseau 5G grâce à son modem X52. Il a aussi été conçu pour améliorer le rendu graphique et les capacités liées à l’intelligence artificielle par rapport au Snapdragon 765 standard. Enfin, la puce prend en charge le HDR à 10 bits. On est donc sur le très haut du panier du milieu de gamme ici.

Côté mémoire, plusieurs variantes devraient être commercialisées. La version de base serait déjà plutôt généreuse avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Un modèle avec jusqu’à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne a aussi été identifié.

🔋 Batterie et recharge

Les informations divergent quant à la capacité de la batterie. Deux données sortent du lot : 4000 mAh ou 4300 mAh. Dans le premier cas, ce serait correct, dans le second, cela commence à devenir très attrayant.

Toutes les sources s’accordent par contre à dire que la technologie de recharge rapide Warp Charge 30W sera disponible sur le OnePlus Nord. De quoi regagner des heures d’utilisation en seulement quelques minutes de charge. C’est une excellente fonctionnalité pour un smartphone à ce prix.

Par contre, sans surprise, le mobile fait l’impasse sur la recharge sans fil. Il aurait été surprenant d’y avoir droit alors que OnePlus a toujours considéré cette fonctionnalité comme un luxe dont on peut se passer afin de ne pas faire augmenter le tarif des produits. Le OnePlus 8 Pro est d’ailleurs à ce jour le seul smartphone de la marque à bénéficier de la recharge sans fil.

📷 Appareil photo

L’une des grandes inconnues du OnePlus Nord se joue sur la partie photo. Si une grande partie de la fiche technique des capteurs a fuité, on se demande si l’optimisation logicielle sera au rendez-vous et comment le mobile se comportera dans des situations difficiles (basse luminosité, qualité de l’autofocus avec sujet en mouvement…). Même les haut de gamme de la marque pêchent parfois à ce sujet, OnePlus a du mal à se hisser au niveau de Samsung et Huawei. Pour répondre à ces interrogations, il faudra attendre de prendre l’appareil en main. En attendant, voici ce que nous disent les leaks sur le setup photo du OnePlus Nord.

Un capteur principal de 64 MP avec ouverture de f/2.0 et autofocus à détection de phase est attendu. Il serait épaulé par un module grand-angle de 16 MP f/2.2 et d’un macro objectif de 2 MP f/2.4. Pas de téléobjectif pour des zooms puissants ou de ToF pour une meilleure gestion de la profondeur de champ (notamment utile pour le mode portrait) donc. Il sera possible d’effectuer des clichés en HDR et en mode panorama. Pour la vidéo, le OnePlus Nord devrait permettre de filmer en 4K à 30 fps ou en 1080p à 30 fps. Nous ne savons rien d’une éventuelle fonctionnalité de slow motion pour le moment.

Pour les selfies, OnePlus miserait sur un double capteur 32 MP f/2.0 + ultra-grand-angle 8 MP f/2.2 pour prendre des photos de qualité sans avoir besoin de trop tendre le bras. Une caractéristique qui peut intéresser les jeunes.