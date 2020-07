Avec le OnePlus Nord 5G, OnePlus revient à ses fondamentaux : proposer un smartphone à bas prix, sans pour autant faire la moindre concession sur les composants ou le design de l’appareil. Nous avons pu prendre en main le smartphone durant un court laps de temps et vous livrons ici nos premières impressions.

Ça y est, nous l’avons reçu à la rédaction ! Alors que le OnePlus Nord vient tout juste d’être annoncé, le smartphone nous est déjà est parvenu, après de longs mois de rumeurs, rumeurs qui ont été partiellement confirmées ces dernières semaines par son fabricant. Avant toute chose, précisons qu’il ne s’agit nullement ici d’effectuer un test complet de l’appareil. Nous n’avons pas eu le téléphone suffisamment longtemps pour cela, et OnePlus ne souhaite pas pour le moment que nous publiions un test de son smartphone (les plus habitués l’auront compris : le test est pour le moment sous embargo).

En revanche, nous pouvons vous livrer nos premières impressions et nos premiers clichés du OnePlus Nord, qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des meilleurs smartphones de l’année en termes niveau qualité/prix.

Fiche technique du OnePlus Nord

OnePlus Nord Ecran 6,44"

AMOLED

1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (408 ppi)

90 Hz Chipset Snapdragon 765G (7 nm) OS Android 10 + OxygenOS 10.5 RAM 8/12 Go Stockage 128/256 Go microSD Oui Capteur principal 48 MP (f/1.75)

8 MP, objectif grand-angle f/2.25

5 MP, capteur profondeur (f/2.4)

2 MP macro (f/2.4) Capteur selfie 32 MP (f/2.45) 1/2 .74’’

8 MP (f/2.45) 1/4’’ultra grand angle 105° Batterie 4,115 mAh

Recharge rapide Warp Charge 30T de 30W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Audio suppression bruit Résistance à l'eau Non

Un design très agréable pour un milieu de gamme

Difficile de se montrer hyper exigeant avec un smartphone à ce prix (nous allons revenir sur la gamme tarifaire de l’appareil), mais pourtant, OnePlus a fait de gros efforts pour ne pas négliger cet aspect du smartphone. Le constructeur tout fait pour rendre son smartphone agréable à l’utilisation, et c’est l’impression qu’il donne dès les premières minutes. Avec ses courbes, son format finalement compact et son poids mesuré (il fait 184 grammes sur la balance), le OnePlus Nord est à ranger dans la catégorie des smartphones qui profitent d’un design travaillé, sans pour autant révolutionner le genre.

Sur ses flancs, l’appareil dispose d’un bouton de réglage de volume localisé sur le côté gauche, et d’un autre de mise sous tension situé sur la partie droite du smartphone. On retrouve également le bouton de verrouillage traditionnel aux OnePlus, placé juste au-dessus du bouton de mise sous tension.

Le dos de l’appareil est lui aussi des plus agréables : OnePlus nous a confié le modèle bleu (appelé blue marble, plus exactement), qui se révèle plutôt joli. Impossible d’éviter les traces de doigt, mais celles-ci sont finalement moins visibles que sur un modèle tout de noir vêtu à effet miroir. Le smartphone profite d’un quadruple capteur photo arrière qui le rend légèrement bancal lorsqu’il est posé à plat, mais ce n’est finalement qu’un petit détail que l’on oublie rapidement. Enfin, on remarque l’absence de capteur d'empreinte à l’arrière, mais un capteur situé sous l’écran… Que demander de plus pour un milieu de gamme ?

Profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une définition en 1080 x 2400 pixels, son écran en 6,44″ bénéficie d’un ratio de 20:9. En théorie, de quoi jouer, consulter le web, regarder films et séries dans de très bonnes conditions. Rappelons que ce n’est pas la première fois que le constructeur chinois vient sur le terrain du 90 Hz, puisque le constructeur avait déjà offert cette même technologie à son OnePlus 7 Pro. Mais l’appareil était clairement un haut de gamme, ce que n’est pas le OnePlus Nord (quoique… ?).

Disponible en deux coloris, bleu ou gris foncé (effet miroir), on regrettera juste que OnePlus ne propose pas davantage de choix et que rien ne soit prévu dans ce sens. Mais qui sait ? Si l’appareil rencontre le succès, peut-être que OnePlus se décidera à proposer davantage de coloris.

Un processeur haut en couleur

Profitant d’un Snapdragon 765G, de 8 ou 12 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go d’espace de stockage selon la configuration retenue, le OnePlus Nord 5G est un smartphone qui a vraiment tout pour plaire. Certes, le fabricant aurait pu aussi proposer un SoC encore plus puissant, à base de Snapdragon 855 ou 865 par exemple, mais cela aura été au détriment du prix. Car le OnePlus Nord 5G se différencie de la concurrence par son prix hyper attractif (et agressif) : à 399 € pour le modèle équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, il s’agit sans aucun doute de l’une des meilleures offres du moment pour un appareil 5G, si ce n’est la meilleure.

Un smartphone doté d’une solide offre photo

D’autant que OnePlus n’a pas été avare pour le reste et ne s’est pas contenté de livrer un appareil pourvu simplement d’un processeur. À l’avant, on profite d’un double capteur photo situé dans le coin supérieur haut de l’écran. Deux petits poinçons viennent donc « agrémenter » la surface d’affichage, mais ils sont finalement suffisamment discrets pour se faire rapidement oublier. Côté performances, on dispose d’un capteur de 32 Mpx (Sony IMX 616 f/2.45) et d’un autre de 8 Mpx (ultra grand angle 105° f/2.45). OnePlus assure avoir travaillé sur la distorsion avant de l’appareil photo, de telle sorte que les clichés soient le moins déformés possible.

Même chose à l’arrière : OnePlus n’a pas lésiné sur les composants matériels, puisqu’on retrouve le smartphone dispose d’un capteur de 48 Mpx (capteur principal), d’un autre 8 Mpx (ultra-grand-angle) + 2 MP (macro) + 5 Mpx (le 4e capteur est surtout dédié à la profondeur de champ, mais il ne s’agit pas d’un module ToF comme on en trouve de plus en plus sur les smartphones de milieu et haut de gamme).

Côté système d’exploitation, on retrouve le duo gagnant que sont Android 10 et OxygenOS 10 (ici livré dans sa version 10.5). Les habitués aux appareils de la marque retrouveront toutes leurs habitudes, tandis que les autres apprécieront une version d’Android non dénaturée, proche de ce que l’on trouve sur Android Stock, mais bardée de petites options qui permettent de personnaliser son environnement en fonction de ses usages.

Au final, nos premières impressions concernant ce nouveau smartphone sont plutôt positives, même s’il faudra attendre un test complet pour se faire une idée complète de ses performances, notamment en matière de photo. Le design, la fiche technique, la partie photo constituent autant d’atouts qui devraient permettre au OnePlus Nord de se frayer un chemin sur le podium des meilleurs smartphones de milieu de gamme, et a de quoi inquiéter les haut de gamme si l’on met temporairement de côté son SoC. On vous en dit davantage très rapidement, promis !