OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite : prix, date de sortie, fiche technique, le point sur les rumeurs

Alors que le OnePlus 7T Pro a été élu meilleur smartphone de 2019, OnePlus s’apprête à lancer ses successeurs. En 2020, le constructeur veut s’attaquer aux ténors du marché en se positionnant comme une marque Premium et en se détachant de ses compatriotes chinois. Pour cela, il devrait lancer trois nouveaux produits : les OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite. On fait le point sur les rumeurs.



Qu’il est loin le temps où OnePlus n’était qu’un petit constructeur chinois semant la zizanie sur un marché des smartphones déjà très compétitif. Au fil des années, le petit a bien grandi et se frotte désormais aux références du marché. En 2019, le OnePlus 7T Pro a même été élu meilleur smartphone de l’année.

Les ingrédients du succès de OnePlus ? Des smartphones qui n’ont rien à envier (ou presque) aux ténors du marché pour un prix parfois deux fois moins élevé. OnePlus c’est aussi une philosophie, un logiciel bien pensé et une expérience d’utilisation unique.

Après une excellente année 2019, le constructeur est donc attendu au tournant. Il devrait annoncer non pas deux, mais trois modèles en 2020 : les OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite. Avant l’annonce officielle qui devrait survenir dans les semaines qui viennent, nous faisons un point complet sur les rumeurs.

Prix et date de sortie

Pour l’heure, aucune information n’a fuité concernant la date de sortie et le prix des nouveaux OnePlus 8. Néanmoins, si OnePlus s’en tient à son calendrier habituel, il devrait dévoiler ses nouveaux smartphones au deuxième trimestre pour une commercialisation dans la foulée, aux alentours du mois de juin 2020.

Le constructeur opère une montée en gamme chaque année. 2020 marque une étape importante dans l’histoire de la marque puisqu’elle devrait lancer trois modèles pour la première fois. Ce choix lui permettrait de monter en gamme avec un OnePlus 8 Pro qui viendrait se frotter aux ténors du marché (Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro) pour un tarif compris entre 700 et 800 euros.

Le OnePlus 8, lui, devrait s’imposer comme le meilleur rapport techno-prix sur le segment premium. Techniquement, il concurrencerait le Galaxy S20+ ou l’iPhone 11 pour un prix (on l’espère) compris entre 600 et 700 euros.

Enfin, plusieurs rumeurs mentionnent l’existence d’un troisième modèle, plus abordable. Il prendrait le nom de OnePlus 8 Lite et se positionnerait sous la barre des 500 euros. Ainsi, OnePlus tenterait de prendre des parts de marché à ses concurrents chinois (Xiaomi, Realme, Oppo), à la gamme Galaxy A de Samsung, mais également à l’iPhone 9 d’Apple qui devrait prochainement être annoncé. OnePlus ferait davantage de concessions sur ce modèle (logique), mais proposerait une gamme complète sur les segments de prix les plus plébiscités.

Design et écran

Côté design, OnePlus proposerait trois modèles très inspirés des OnePlus 7 et 7 Pro avec un dos en verre mat, des courbes arrondies et un format comparable (6,5 pouces pour le 8 et 8 Lite, 6,7 pouces pour le 8 Pro). La disposition des différents éléments resterait identique : boutons physiques sur le bord droit, haut-parleurs de part et d’autre de l’USB-C sur la tranche inférieure.

Visiblement, OnePlus n’aurait pas particulièrement apprécié les critiques autour du module photo rond du OnePlus 7T. Ainsi, les OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite, intègreraient tous trois capteurs logés dans un module vertical dans le coin supérieur gauche, comme le OnePlus 7.

Notons que le OnePlus 8 Pro serait certifié IP67 ou IP68. Les autres modèles seraient bien étanches, mais le constructeur se contenterait de payer la certification pour son modèle le plus haut de gamme.

Le changement majeur se situerait au niveau de l’écran puisque OnePlus adopterait une dalle poinçonnée sur ses trois modèles. Fini les modules rétractables et autre encoche, le constructeur chinois adopterait les écrans AMOLED troués de Samsung. Le positionnement du poinçon permettrait de distinguer les OnePlus 8 et 8 Pro (coin supérieur gauche) du Lite (central).

Le OnePlus 8 Pro serait doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QHD (3180 x 1440 pixels) et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les Galaxy S20 de Samsung. Les OnePlus 8 et 8 Lite devraient se satisfaire d’une dalle de 6,44 pouces avec définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Performances et logiciel

OnePlus devrait rester fidèle à Qualcomm, son partenaire de longue date. Sans grande surprise, les OnePlus 8 et 8 Pro adopteraient le processeur haut de gamme de l’américain, le Snapdragon 865. Cela rime avec une compatibilité 5G même si en France cela n’a que peu d’intérêt cette année. Qui peut le plus peut le moins, paraît-il.

Pour accompagner la nouvelle plateforme de Qualcomm, OnePlus inclurait 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le modèle de base. Le constructeur devrait comme chaque année décliner chaque modèle en plusieurs versions avec, pourquoi pas, des records de RAM. Après tout, ce ne serait pas la première fois.

Les informations concernant la version Lite restent très minces. Une rumeur évoque un processeur MediaTek 1000, mais c’est la seule fuite diffusée à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Autonomie et recharge

Toujours selon les rumeurs, le OnePlus 8 Pro intègrerait une batterie de 4500 mAh. Le OnePlus 8 et la version Lite hériteraient quant à eux d’une batterie de 4000 mAh.

OnePlus proposerait la recharge rapide Warp Charge 30 sur ses trois modèles, un système intégré aux 7T et 7T Pro et qui a fait ses preuves. Enfin, OnePlus proposerait la recharge sans fil après l’avoir boudée pendant des années. Mieux vaut tard que jamais.

Réservée aux OnePlus 8 et 8 Pro, cette technologie de recharge sans fil serait également rapide (30 W). Cette rumeur est loin d’être improbable puisque OnePlus avait déjà déclaré qu’il intègrerait la recharge sans fil le jour où elle pourrait se montrer aussi rapide qu’un système filaire.

Appareil photo

Excellents sur la plupart des critères de test, les OnePlus 7T et 7T Pro se laissaient distancer par la concurrence sur le terrain de la photo. Les enjeux sont donc importants pour le constructeur chinois qui souhaite se distinguer de ses compatriotes et renforcer son image de marque. Mais pour se frotter aux ténors du marché, il faut démontrer des talents de photographe.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le OnePlus 8 Pro intègrerait un triple module composé d’un objectif grand-angle (capteur de 60 MP), d’un téléobjectif (capteur de 16 MP) et d’un objectif ultra grand-angle (capteur de 13 MP). Le OnePlus 8 hériterait du même combo à l’exception de l’ultra grand-angle qui serait accompagné d’un capteur de 12 mégapixels).

D’autres rumeurs évoquent la présence d’un capteur ToF sur le OnePlus 8 Pro ainsi qu’un capteur principal de 108 mégapixels et non 60 mégapixels. Prudence sur ce point donc.

Une fois encore, la version Lite ferait l’objet de quelques sacrifices. Ainsi, elle hériterait du même triple module que le OnePlus 8 à l’exception de son capteur principal de 48 mégapixels.

À l’avant le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro intègreraient un capteur de 32 mégapixels alors que la version Lite devrait se contenter d’un capteur de 16 mégapixels.

Enfin, OnePlus a annoncé sur son forum que ses nouveaux smartphones feraient l’objet d’améliorations en vidéo avec notamment un mode nuit, une meilleure stabilisation en 4K, de nouveaux outils d’édition dans l’application Galerie et d’autres choses encore.

Voici pour l’heure tout ce que nous savons des OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite. Il ne fait aucun doute que de nouvelles fuites viendront étayer, confirmer ou infirmer ces informations. Nous mettrons donc à jour ce dossier régulièrement.