iPhone SE 3 5G : Apple organiserait une keynote le 8 mars 2022

L'iPhone SE 3, le premier modèle de cette catégorie à être compatible avec la 5G, pourrait être présenté dans les semaines à venir. D'après une nouvelle fuite, Apple aurait l'intention d'organiser une keynote le 8 mars 2022 pour annoncer son nouveau smartphone abordable.

D'après les informations de Mark Gurman, éminent journaliste chez Bloomberg, l'iPhone SE 3 devrait bien débarquer en mars 2022, malgré la pénurie de puces informatiques et les carences des lignes de production. Citant des “personnes ayant connaissance du sujet”, le journaliste spécialisé affirme qu'Apple “vise une date” autour du 8 mars 2022 pour présenter son nouvel iPhone. Il s'agirait donc d'un mardi, ce qui est cohérent avec les habitudes d'Apple.

La dépêche de Bloomberg corrobore les dernières fuites apparues sur la toile. Selon nos confrères de 91mobiles, Apple semble avoir commencé à tester un nouvel iPhone SE en Inde, ce qui laisse penser que l'arrivée sur le marché est imminente.

Que faut-il attendre de la keynote du 8 mars 2022 consacrée à l'iPhone SE 3 ?

Une keynote, la première de l'année en cours, serait organisée pour lever le voile sur l'iPhone SE 3, dont la principale nouveauté est la 5G. Pandémie oblige, il s'agirait évidemment d'une présentation exclusivement en ligne, avance Mark Gurman. Au vu de la situation compliquée du côté des lignes de production, le calendrier d'Apple est susceptible de changer. “Les plans de l'entreprise peuvent changer en raison de retards de production ou d'autres changements”, explique une source anonyme.

Du reste, Apple devrait recycler le design des précédents iPhone SE. On s'attend à y retrouver un lecteur d'empreintes digitales TouchID logé dans le bouton home, de larges bordures et un écran LCD plutôt qu'OLED. La marque mettrait cependant à jour le processeur en intégrant un SoC A15 Bionic, la puissante puce qui alimente les derniers iPhone 13.

Lors de la keynote, Apple devrait aussi lever le voile sur un nouvel iPad Air, qui serait également en cours de test sur le territoire indien. D'après Bloomberg, il s'agira d'une mise à jour timide axée sur un “processeur plus rapide” et la 5G. L'entreprise miserait là encore sur la puce A15. Enfin, le média table sur l'arrivée d'un nouveau Mac alimenté par une puce Apple Silicon. D'après les dernières fuites, ce serait une gamme de Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, déjà à l'oeuvre sur les derniers MacBook Pro.

