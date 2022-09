Apple Watch : son cœur s’arrête 138 fois en 48 heures, sa montre connectée lui sauve la vie

Un Britannique attribue à son Apple Watch le mérite de lui avoir sauvé la vie il y a quelques semaines après qu'elle a détecté que son cœur s'était arrêté près de 138 fois en seulement 48 heures.

L’Apple Watch est non seulement capable de vous donner l’heure, mais dispose également de toute une panoplie de capteurs capable de surveiller votre santé, de votre rythme cardiaque au taux d’oxygène dans votre sang. Il n’est pas rare de voir l’Apple Watch sauver des vies, comme le jour où une montre connectée a décelé les symptômes d’une maladie des mois avant son diagnostic, ou encore la fois où l’Apple Watch a réussi à détecter une fréquence cardiaque anormalement élevée chez une femme après une crise cardiaque passée inaperçue.

David Last, de Norfolk, en Angleterre, a lui aussi récemment sauvé par sa montre en juillet dernier. Ce propriétaire d’Apple Watch aurait reçu près de 3 000 avertissements de fréquence cardiaque basse de 30 battements par minute via la fonction électrocardiogramme (ECG) de sa montre. À titre d'information, le cœur d'un homme adulte moyen se situe généralement entre 60 et 100 battements par minute.

Son Apple Watch détecte de nombreuses crises cardiaques

David a d'abord pensé que la montre était défectueuse et n'a pas fait grand cas des relevés, bien que sa femme Sarah l'ait exhorté à se faire examiner. Finalement, après avoir subi plusieurs tests dont les résultats ont mis plusieurs semaines à arriver, il s’est avéré que sa montre avait bien vu juste.

Last souffrait d'un grave bloc cardiaque du troisième degré. Au cours d’un ECG de 48 heures passé à l’hôpital, son cœur s'est arrêté pas moins de 138 fois par intervalles de 10 secondes. Heureusement, Last a été équipé d'un pacemaker lors d'une intervention chirurgicale en août et affirme désormais qu'il ne ressent aucun “symptôme”. Cela nous rappelle évidemment que la détection d’un rythme cardiaque trop faible avait aussi entraîné la pose d’un pacemaker chez une autre utilisatrice à la fin de l’année dernière.

« Si ma femme ne m'avait pas acheté ma montre Apple pour mon anniversaire, je ne serais pas ici », a déclaré Last. « Je lui en serai toujours éternellement reconnaissant. À part la recharger, elle reste toujours sur moi maintenant ». Les cas de vies sauvées grâce à l’Apple Watch se multiplient, et pourraient bien devenir encore plus fréquents dans les années à venir. En effet, des chercheurs pensent que l’Apple Watch pourrait aider davantage d’utilisateurs à prévenir les crises cardiaques dans les années à venir.

Source : The Independent