Android : Google comble le plus gros défaut des alertes d’urgence sans fil pour encore mieux vous sauver la vie

Les smartphones Android possèdent un dispositif d’alertes d’urgence sans fil permettant de prévenir leurs propriétaires lorsqu’ils se trouvent dans une zone de danger. Afin de rendre ces notifications encore plus efficaces, Google vient gommer ce qui peut être considéré comme leur plus gros défaut.

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Crédits : Adobe Stock

Aujourd’hui, les smartphones sont le centre névralgique vers lequel se dirige (ou est captée) notre attention. Si cela peut entraîner une surstimulation que la génération Z tente de contrebalancer en faisant revenir l’iPod à la mode, cette hyperconnexion peut, à certains égards, avoir du bon puisque vos mobiles peuvent contribuer à vous sauver la vie.

Imaginez : vous vous trouvez dans une zone de danger. C’est sur votre portable que le gouvernement vous enverra une « alerte d’urgence sans fil », afin de vous informer de la situation et des comportements à adopter pour vous protéger. Pour renforcer l’efficacité de ces notifications exceptionnelles, Google déploie une mise à jour visant à améliorer leur précision.

Lire aussi – Vous allez recevoir une notification alarmante si vous habitez dans cette région (mais c’est tout à fait normal)

Les alertes d’urgence sans fil de votre smartphone Android deviennent encore plus précises

Les alertes d’urgence sans fil constituent le plus haut degré d’urgence. Ce sont donc elles qui, dans l’ordre de priorité, s’affichent toujours tout en haut – y compris au-dessus des alertes de séisme qui ont récemment connu une amélioration bienvenue sur Wear OS. Mais elles ne sont pas exemptes de défauts. Puisque ce sont des notifications régionales, le périmètre est parfois quelque peu flou. Résultat : il peut être difficile de jauger le degré d’inquiétude ou de vigilance à adopter.

En découle la nécessité de faire des recherches complémentaires et cela peut représenter une perte de temps critique en cas de danger immédiat. À l’inverse, certaines personnes peuvent choisir d’ignorer ces alertes en supposant qu’elles ne sont pas concernées.

Lire aussi – Ces applications peuvent faire la différence en cas d’urgence vitale, il faut les avoir sur son smartphone

Mais Google a désormais la solution : intégrer des cartes aux alertes d’urgence sans fil. Ainsi, il sera possible de savoir en un coup d’œil et directement depuis la notification quelle est la zone touchée et votre proximité avec celle-ci.

C’est la mise à jour v26.12 des services Google Play qui apporte cette nouveauté, selon nos confrères de TechRadar. Si jamais elle n’est pas encore disponible sur votre appareil, pas de panique : les déploiements étant souvent progressifs, elle ne devrait pas tarder à arriver.


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