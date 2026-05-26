Grâce à l’IA, les pirates exploitent les failles plus vite qu’elles ne sont corrigées

Un rapport sur les piratages d'entreprises montre que l'intelligence artificielle permet aux hackers d'aller plus vite que la musique. Les structures sont dépassées par la vitesse à laquelle les cyberattaques s'enchaînent.

Les outils d'intelligence artificielle n'ont pas que des bons côtés. Sans surprise, ils ont rapidement été mis à profit par des personnes mal intentionnées pour les aider dans leurs basses besognes. Après tout, si un chatbot est capable de coder à votre place, pourquoi se priver de lui demander le développement d'un malware par exemple ? Et encore, c'est une utilisation presque trop basique. Aujourd'hui, l'IA sert surtout à prendre une longueur d'avance sur les experts en cybersécurité.

Comment ? En repérant les failles exploitables dans le cadre d'une attaque, exactement ce que fait Claude Mythos, entre autres. Dans un rapport de l'opérateur américain Verizon, 31 000 incidents de sécurité ont été analysés, sur 145 pays. Et pour la première fois en presque 20 ans, le vol de mot de passe n'est plus la porte d'entrée numéro 1 pour infiltrer le réseau d'une entreprise. Il est responsable dans 13 % des cas, contre 31 % pour l'exploitation des failles, loin en tête. Une explosion rendue possible par l'IA donc.

L'IA accélère la guerre entre cybercriminels et entreprises

L'étude note que le temps moyen d'une entreprise pour corriger une faille est de 43 jours. Autant dire une éternité quand les hackers peuvent faire tourner en permanence des outils permettant d'en détecter d'autres. Autre constat : l'IA utilisée par les employés est aussi responsable des attaques. Sur les 45 % qui s'en servent dans le cadre de leur travail, 67 % passent par des outils non autorisés par l'organisation, avec des comptes personnels.

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Les hackers se concentrent alors sur ces derniers, plus facile à pirater que le système de l'entreprise, et s'en servent pour pénétrer ce dernier. Il n'y a malheureusement pas de solution miracle pour ce prémunir de tout cela. Mis à part surveiller étroitement l'usage de l'IA par les salariés et corriger le plus vite possible les failles de sécurité repérées. Plus facile à dire qu'à faire.

Source : Verizon