Grâce à l’IA, les pirates exploitent les failles plus vite qu’elles ne sont corrigées

Un rapport sur les piratages d'entreprises montre que l'intelligence artificielle permet aux hackers d'aller plus vite que la musique. Les structures sont dépassées par la vitesse à laquelle les cyberattaques s'enchaînent.

Hacker
Crédits : 123RF

Les outils d'intelligence artificielle n'ont pas que des bons côtés. Sans surprise, ils ont rapidement été mis à profit par des personnes mal intentionnées pour les aider dans leurs basses besognes. Après tout, si un chatbot est capable de coder à votre place, pourquoi se priver de lui demander le développement d'un malware par exemple ? Et encore, c'est une utilisation presque trop basique. Aujourd'hui, l'IA sert surtout à prendre une longueur d'avance sur les experts en cybersécurité.

Comment ? En repérant les failles exploitables dans le cadre d'une attaque, exactement ce que fait Claude Mythos, entre autres. Dans un rapport de l'opérateur américain Verizon, 31 000 incidents de sécurité ont été analysés, sur 145 pays. Et pour la première fois en presque 20 ans, le vol de mot de passe n'est plus la porte d'entrée numéro 1 pour infiltrer le réseau d'une entreprise. Il est responsable dans 13 % des cas, contre 31 % pour l'exploitation des failles, loin en tête. Une explosion rendue possible par l'IA donc.

L'IA accélère la guerre entre cybercriminels et entreprises

L'étude note que le temps moyen d'une entreprise pour corriger une faille est de 43 jours. Autant dire une éternité quand les hackers peuvent faire tourner en permanence des outils permettant d'en détecter d'autres. Autre constat : l'IA utilisée par les employés est aussi responsable des attaques. Sur les 45 % qui s'en servent dans le cadre de leur travail, 67 % passent par des outils non autorisés par l'organisation, avec des comptes personnels.

Lire aussi – Changer votre mot de passe ne suffit plus : les hackers ont trouvé une astuce redoutable pour rester dans vos mails

Les hackers se concentrent alors sur ces derniers, plus facile à pirater que le système de l'entreprise, et s'en servent pour pénétrer ce dernier. Il n'y a malheureusement pas de solution miracle pour ce prémunir de tout cela. Mis à part surveiller étroitement l'usage de l'IA par les salariés et corriger le plus vite possible les failles de sécurité repérées. Plus facile à dire qu'à faire.

Source : Verizon


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette arnaque a piégé 2,8 millions de victimes en bloquant leur navigateur avec une fausse alerte

Une arnaque massive sévit sur internet depuis le début de l’année 2026. Elle bloque votre navigateur, affiche de fausses alertes et vous pousse à appeler des escrocs. 2,8 millions de…

Le lecteur Blu-Ray de votre PC peut copier vos jeux Xbox, Wii ou GameCube, légalement

Il est désormais possible de faire des copies de vos jeux vidéo sur CD avec un simple lecteur Blu-Ray pour PC. Le tout grâce à un programme en libre accès…

Voici ce qui attend votre PC sous Windows 11 si vous ratez la mise à jour de juin, Microsoft vous aura prévenus

En juin 2026, les certificats de sécurité qui protègent le démarrage de Windows 11 vont expirer. Microsoft a enfin expliqué ce qui attend les PC non préparés. La réponse devrait…

Google Health remplace Fitbit et les utilisateurs sont furieux, mais pourquoi ?

Le passage de Fitbit à Google Health se fait dans la douleur. Quelques jours à peine après le lancement officiel de l’application remplaçante, on ne compte plus les reproches sur…

Une étoile morte au champ magnétique colossal serait à l’origine de cette supernova hors norme

Certaines explosions stellaires brillent dix fois plus que les autres, sans raison apparente. Une nouvelle étude vient de changer ça. Le télescope Fermi a capté pour la première fois des…

Ce personnage culte de l’univers Spider-Man pourrait-il faire son retour dans le MCU ?

Spider-Man No Way Home a fait revenir deux anciens hommes-araignées et des méchants emblématiques, et l’un d’entre eux se dit ouvert à une nouvelle apparition au sein du MCU. En…

YouTube Music refuse de jouer le prochain morceau, comment régler le problème ?

Un bug dans YouTube Music empêche le lecteur de lancer le prochain morceau censé être joué. Même un appui manuel sur le bouton “Suivant” ne permet pas de solutionner le…

Samsung va lancer un Galaxy Z Fold 8 Ultra, mais ce n’est pas ce que vous pensez

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra va bientôt sortir chez Samsung. Il ne s’agit pas d’une version plus haut de gamme du smartphone pliable de la marque, on vous explique…

Cette faille Wi-Fi permet de vous identifier par votre façon de marcher, même sans accès au réseau

Votre routeur Wi-Fi envoie en permanence des signaux que n’importe qui peut intercepter. Des chercheurs ont prouvé qu’ils suffisent à identifier une personne à 99,5 %, rien qu’en analysant sa…

“Se connecter avec Google” n’est pas toujours une bonne idée, voici pourquoi et les bons réflexes à adopter

Pour gagner du temps, de nombreux internautes n’hésitent pas à utiliser leur compte Google ou Apple pour se connecter à un site internet, une application ou un service en ligne….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.