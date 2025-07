Sauvé en haute montagne grâce à son iPhone (sans réseau), ce grimpeur blessé l’a échappé de justesse

Un grimpeur américain de 53 ans raconte son sauvetage inespéré à plus de 3 000 mètres d'altitude alors qu'il venait de se blesser. Une survie qu'il doit à une fonction d'urgence proposée sur son iPhone. Qui fonctionne, point crucial, même en l'absence de réception réseau.

La haute montagne est un environnement reculé particulièrement dangereux, où la survie tient parfois à peu de choses. Un accident grave peut facilement virer à la catastrophe. Et même lorsque les secours se lancent à la recherche d'un grimpeur disparu, les chances de le retrouver restent minces dans l'immensité de ces formations difficiles d'accès. En particulier en l'absence de localisation.

C'est pourquoi la fonctionnalité de connectivité d'urgence par satellite, proposée chez Apple depuis l'iPhone 14 et un sur un petit nombre de smartphones Android (qui devrait augmenter au fil des ans) est si utile. Même très éloigné de toute couverture réseau, et à la condition d'avoir un ciel dégagé, il est possible de se connecter à des satellites en orbite basse.

La connectivité satellite sur smartphone s'impose comme un filet de sécurité incontournable

Et ainsi d'échanger de façon textuelle avec ses proches ou les services de secours. Tout en transmettant automatiquement la localisation exacte de l'appareil. C'est ce qui est arrivé à un grimpeur de 53 ans coincé à plus 3000 mètres d'altitude sur la montagne Snowmass (Colorado) après s'être blessé.

Ce passionné de montagne était adepte de glissading. Une technique d'escalade consistant à enchaîner des glissades contrôlées, lors de la descente. Lors de l'une de ces glissades, explique le bureau du Sheriff local, il s'est blessé au poignet. L'empêchant de poursuivre sa descente en solitaire.

Il sort alors son iPhone et enclenche, malgré l'absence de couverture mobile ou de quelconque connexion WiFi, la fonction SOS d'urgence par satellite. Plutôt que de l'utiliser pour contacter les secours, pas toujours – encore – capables de discuter directement par ce biais, il écrit à sa famille.

Le message alerte ses proches de l'accident qu'il vient de subir, tout en joignant sa localisation GPS. De quoi permettre à la famille de contacter le bureau du Sheriff local ainsi que les secours de haute montage d'Aspen. De quoi très rapidement organiser le sauvetage du sportif blessé. Qui aurait pu vite devenir interminable sans cette aide.