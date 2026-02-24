Wear OS : cette nouveauté cruciale rend les alertes sismiques de votre montre connectée bien plus utiles

Google modifie le comportement des alertes sismiques d’Android sur les montres connectées tournant sous Wear OS et les rend bien plus utiles. L’objectif ? Vous prévenir d’un tremblement de terre même si vous sortez sans votre smartphone.

Google Pixel Watch Unlock désactivé par le mode Protection Avancée d'Android 16

Aujourd’hui, les montres connectées ne nous servent plus seulement à lire l’heure, armer des alarmes, enregistrer des exercices physiques ou les données de notre sommeil. Elles contribuent parfois à sauver des vies et pas seulement grâce aux capteurs de rythme cardiaque ou d’hypertension. Android possède en effet l’une des fonctions de sécurité les plus utiles :  les alertes sismiques, que Google a étendues à Wear OS en juillet dernier.

Ces notifications offrent aux utilisateurs un sursis précieux : en les prévenant quelques secondes avant qu’un tremblement de terre ne survienne, elles leur permettent de se protéger le mieux possible. Toutefois, pour les recevoir sur sa montre connectée, il était jusqu’à présent nécessaire que cette dernière soit appairée à un smartphone. Mais Google vient d’implémenter l’un de ces ajustements subtils, mais à l’impact significatif.

Google renforce l’utilité des alertes sismiques d’Android sur Wear OS

Google rend désormais les alertes sismiques d'Android bien plus utiles sur Wear OS grâce à la mise à jour vers la version v26.07 des Services Google Play. En effet, elle modifie le fonctionnement de ces notifications cruciales en cas de tremblement de terre : désormais, vos montres connectées sous Wear OS compatibles peuvent recevoir ces alertes alors même qu’elles ne sont pas appairées à un smartphone. On le disait : c’est un de ces changements subtils mais qui comptent, surtout si vous laissez votre téléphone chez vous lorsque vous partez faire du sport.

Plusieurs zones d’ombre demeurent encore, comme le soulignent nos confrères d'Android Police. On suppose, par exemple, un fonctionnement similaire à celui des mobiles, mais aussi que seules les smartwatches dotées de la connectivité cellulaire s’affranchiront de la dépendance à un téléphone appairé pour recevoir ces alertes sismiques – contrairement à celles disposant uniquement du Bluetooth. De plus, on ignore encore si cette fonctionnalité sera activée par défaut ou si les utilisateurs devront le faire manuellement.

Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une nouveauté bienvenue : même si en France hexagonale nous avons la chance de ne pas subir régulièrement ces aléas naturels de forte magnitude, ils existent – et vous pouvez très bien voyager ou habiter dans des régions qui y sont sujettes. Si vous ne voyez pas encore la mise à jour sur votre appareil, il faudra faire preuve d’un peu de patience : son déploiement est progressif et n’a commencé que le 23 février.


