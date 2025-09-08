Ces applications peuvent faire la différence en cas d’urgence vitale, il faut les avoir sur son smartphone

En dehors de nous servir à communiquer et se divertir, nos smartphones peuvent réellement faire la différence en situation d'urgence vitale. Il suffit de paramétrer certaines fonctionnalités et de faire appel à ces applications gratuites.

Depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus en de constructeurs de smartphones proposent sur leurs appareils des fonctionnalités qui peuvent faire la différence en cas d'urgence. On pense par exemple aux appels d'urgence par satellite. D'abord proposé par Apple sur les iPhone 14 en 2022, cet outil très pratique permet d'alerter les secours dans les zones sans aucun réseau cellulaire. Elle a d'ores et déjà montré son efficacité à de multiples reprises. En 2023 par exemple, les sauveteurs ont pu retrouver la trace de ces trois étudiants américains égarés dans un canyon grâce à elle.

Depuis, la fonctionnalité a débarqué sur les smartphones d'autres marques concurrents, comme Google. Il est possible d'en profiter notamment sur toute la gamme des Pixel 9 et Pixel 10. Chez Samsung, on attend toujours malheureusement, mais d'après de récentes informations, cette fonctionnalité pourrait finalement arriver dans Messages très prochainement.

Mais justement, comment nos smartphones peuvent nous aider dans ces situations où tout peut basculer ? Faisons ensemble un tour des fonctionnalités à connaître et des applications à avoir absolument sur son appareil iOS ou Android. Elles pourront bien vous sauver la vie, et celles des autres aussi.

Transformez votre smartphone en dossier médical

Il faut savoir que la grande majorité des constructeurs permettent aujourd'hui aux utilisateurs de renseigner leurs informations médicales directement dans leur smartphone via une application dédiée. Grâce à elle, les secours peuvent ainsi accéder rapidement à vos allergies, vos problèmes médicaux ou vos contacts d'urgence sur votre appareil verrouillé. Voici comment les configurer sur iPhone, Google Pixel et Samsung.

Configurer sa fiche médicale sur iPhone

Accédez à l'app Santé sur votre iPhone

sur votre iPhone Touchez votre photo en haut à droite, puis appuyez sur Fiche médicale

Pressez maintenant Démarrer ou Modifier , et saisissez vos informations

ou , et saisissez vos informations Sous Contacts d'urgence, appuyez sur Ajouter un contact d'urgence et renseignez les contacts de votre choix

Toujours dans l'app Santé > Fiche médicale > Modifier, n'oubliez pas d'activer l'option “Afficher en mode verrouillé” et “Appel d'urgence“. De cette manière, les services de secours pourront accéder à votre fiche médicale sur l'écran verrouillé de votre iPhone en cas de besoin.

Configurer sa fiche médicale sur Google Pixel

Sur les Pixel, il faudra faire appel à l'application Sécurité personnelle. Elle est préinstallée sur tous les Pixel depuis la sortie du Pixel 4a et il est évidemment possible de la télécharger gratuitement sur le Play Store. Elle offre de nombreuses fonctionnalités comme :

une balise de détresse pour partager sa position en temps réel

les messages SOS Urgence, pour appeler les secours, partager sa position et enregistrer une vidéo

la détection d'accident de voiture

les alertes de crises, pour recevoir des notifications en cas de catastrophe naturelle ou de situation publique d'urgence (attentats, accidents industriels, etc.)

Comme sur les iPhone, il est également possible d'afficher sa fiche médicale sur l'écran verrouillé de son Pixel :

Ouvrez l'appli Sécurité personnelle et connectez-vous à votre compte Google (si demandé)

et connectez-vous à votre compte Google (si demandé) Appuyez sur Vos infos en bas à droite

Pressez maintenant Informations médicales et ajoutez vos informations

et ajoutez vos informations Rendez-vous ensuite dans Contacts d'urgence pour ajouter les numéros à joindre en priorité

pour ajouter les numéros à joindre en priorité Enfin, dans Accès aux infos d'urgence, n'oubliez pas d'activer les deux options “Afficher si l'écran est verrouillé” et “Partager pendant l'appel d'urgence“

De cette manière, vos données médicales seront transmises aux secours dès que vous passez un appel d'urgence.

Configurer sa fiche médicale sur les Samsung Galaxy

On enchaîne avec la configuration de votre fiche médicale sur les Samsung Galaxy. Ici, tout se déroulera dans vos paramètres et l'onglet Sécurité et urgences :

Commencez d'abord pour renseigner vos contacts d'urgence dans l'onglet Contacts d'urgence > Ajouter un membre

N'oubliez pas d'activer l'option Affichage sur écran de verrouillage

Ceci fait, appuyez ensuite sur Informations médicales et ajoutez les données de votre choix

et ajoutez les données de votre choix Ici encore, activez l'option Affichage sur écran de verrouillage

Maintenant, les services de secours pourront accéder directement à ces informations en appuyant sur Appel d'urgence > Afficher les infos médicales depuis l'écran verrouillé de votre smartphone.

Les applications à avoir impérativement sur son smartphone en cas d'urgence

Poursuivons ensuite avec la présentation de plusieurs applications à avoir impérativement sur son smartphone. Elles pourront se révéler particulièrement utiles dans de nombreux cas d'urgence où votre vie, ou celles des autres, est menacée.

SAUV Life

Vous le savez probablement, mais chaque minute compte lors d'un arrêt cardiaque. En effet, chaque minute sans massage cardiaque réduit de 10 % les chances de survie si l'on en croit les données du SAMU. Une situation qui peut arriver n'importe quand, que vous soyez au travail, dans les transports en commun, en concert, en balade en ville, etc.

Si vous êtes formé aux gestes de premiers secours, l'appli SAUV Life pourra vous permettre de faire la différence quand le temps est compté. Pour faire simple, elle permet d'alerter les citoyens sauveteurs à proximité de la victime. Ils reçoivent directement sa localisation et peuvent intervenir (des instructions détaillées sont prodiguées par l'appli) en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers ou du SAMU. L'appli affiche également la position des défibrillateurs les plus proches.

Staying Alive

On continue avec Staying Alive, une autre application mobilisée contre l'arrêt cardiaque. A l'image de SAUV Life, cette appli offre plusieurs fonctionnalités pensées pour venir aux secours des personnes victimes d'un malaise/arrêt cardiaque :

mise en relation avec des citoyens sauveteurs

cartographie de tous les défibrillateurs disponibles à proximité de la victime (plus de 400 000 appareils recensés à ce jour)

accès à des tutoriels complets et des vidéos pour reconnaître les signes d'un arrêt cardiaque, apprendre à donner un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur

Aujourd'hui, l'appli compte dans ses rangs 420 000 citoyens sauveteurs et grâce à elle, plus de 80 000 interventions ont pu avoir lieu. Pour devenir citoyen sauveteur, vous pouvez vous rendre directement sur le site officielle de l'appli.

Vigicrues

En 2025, les inondations ont frappé des millions de personnes en France. Le département de l'Ile-et-Vilaine a particulièrement été touché avec des dégâts chiffrés à plusieurs millions d'euros. A défaut de pouvoir les empêcher, l'appli Vigicrues permet au moins de se préparer et d'éviter le pire. Développée par le gouvernement français, cette appli permet de rester informé sur les risques de crues à proximité de chez soi. Elle surveille notamment les principaux cours d'eau du pays (pas moins de 23 000 km) et couvre 75 % de la population résidant en zone inondable.

Fire Chaser

Uniquement disponible pour l'instant aux habitants des Bouches-du-Rhône, l'application Fire Chaser est devenue un must-have dans cette région durement frappée par des incendies durant l'été 2025. Pour résumer, Fire Chaser alerte en temps réel les utilisateurs lors de la survenue d'un incendie, tout en prodiguant un suivi des évènements avec des photos et des liens externes. Reste maintenant à espérer que cet excellent outil étende son champ d'action au reste du pays.