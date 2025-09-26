L’iPhone Fold pourrait battre le record de finesse de l’iPhone Air, cette fuite révèle ses dimensions

L’iPhone Air détient actuellement le titre du smartphone le plus mince jamais conçu par Apple. Mais ce record pourrait déjà être battu dès l’année prochaine. L’iPhone Fold, attendu pour 2026, promet de repousser encore les limites du design.

Depuis plusieurs années, la finesse est devenue un argument majeur dans l’évolution des smartphones. Apple en a fait une véritable marque de fabrique, cherchant à associer puissance et design compact. Réduire l’épaisseur ne se résume pas seulement à un choix esthétique : cela modifie aussi la manière dont un appareil est utilisé au quotidien, de la prise en main à la mobilité.

En 2025, l’iPhone Air a marqué une étape importante avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, ce qui en fait le modèle le plus fin de l’histoire d’Apple. Sa batterie de 3036 mAh et son unique module photo double ont prouvé qu’un smartphone ultra-fin pouvait rester performant. Mais selon l’analyste Ming-Chi Kuo, relayé par 9to5Mac, l'entreprise prépare déjà un appareil encore plus ambitieux : l’iPhone Fold. Attendu pour l’automne 2026, il serait le premier modèle pliable de la marque et dépasserait l’Air en matière de finesse.

L’iPhone Fold serait 20 % plus fin que l’iPhone Air une fois déplié

Pour situer l’iPhone Fold, voici une comparaison des épaisseurs au sein de la gamme actuelle :

iPhone Air : 5,6 mm

iPhone Fold déplié : 4,5 à 4,8 mm

iPhone Fold plié : 9 à 9,5 mm

iPhone 17 : 7,95 mm

iPhone 17 Pro et Pro Max : 8,75 mm

Ce gain d’environ 1 mm par rapport à l’iPhone Air équivaut à une réduction de 20 %, ce qui est énorme à cette échelle. Même plié, l’iPhone Fold ne dépasserait pas beaucoup l’épaisseur des iPhone 17 Pro et Pro Max. Cet équilibre pourrait séduire ceux qui veulent à la fois un smartphone compact en poche et un écran élargi en main.

Avec cette orientation, Apple s’apprête à ouvrir une nouvelle gamme, comme ce fut le cas avec l’iPhone Air en 2025. Celui-ci avait introduit un design inédit, un écran OLED de 6,6 pouces à 120 Hz et une puce A19 Pro. L'iPhone Fold reprendrait cette logique d’innovation, mais en misant cette fois sur la flexibilité et la compacité extrême. En offrant un appareil qui se plie sans dépasser la taille des modèles Pro et qui se déploie avec une finesse record, le constructeur viserait un double objectif : proposer un design révolutionnaire tout en restant dans la continuité de son obsession pour les formats toujours plus fins.