Une mise à jour essentielle de Windows 10 et 11 pourrait manquer à certains PC à cause d’une erreur de Microsoft

Une mise à jour de sécurité importante arrive sur Windows 10 et 11. Sans elle, certains PC pourraient perdre des protections essentielles. Pourtant, Microsoft a brièvement retiré une information clé à son sujet.

Maintenir son ordinateur à jour reste l’un des gestes les plus importants pour se protéger contre les cyberattaques. Les mises à jour publiées par Microsoft corrigent régulièrement des vulnérabilités exploitées par des pirates. Certaines failles peuvent permettre d’exécuter du code à distance ou de contourner des protections essentielles du système. C’est notamment pour cette raison que l’installation rapide des correctifs est fortement recommandée.

Comme nous l’expliquions récemment, le Patch Tuesday de février 2026 corrige plusieurs vulnérabilités critiques sur Windows. Parmi elles figurent des failles dites zero-day, déjà exploitées par des attaquants avant la publication des correctifs. Ces mises à jour ne servent donc pas seulement à ajouter des fonctions. Elles renforcent aussi des mécanismes de sécurité essentiels, notamment ceux qui protègent le démarrage du système.

Une mise à jour de sécurité essentielle de Windows doit être installée avant juin 2026

La mise à jour du Patch Tuesday publiée en février 2026 apporte justement un changement important pour Windows 10 et Windows 11. Elle installe de nouveaux certificats liés à la fonction Secure Boot, un mécanisme qui protège le processus de démarrage de l’ordinateur. Comme l’ont repéré nos confrères de Neowin, Microsoft a brièvement supprimé une information essentielle dans la page d’assistance consacrée à cette mise à jour. Le document expliquait pourtant pourquoi ces certificats doivent absolument être installés.

Ces certificats actuels auront environ 15 ans en 2026, ce qui impose leur remplacement. Sans la mise à jour correspondante, un ordinateur peut continuer à démarrer normalement. Cependant, il pourrait progressivement perdre certaines protections importantes liées au démarrage sécurisé. D’après la documentation officielle de Microsoft, les appareils concernés risqueraient de ne plus recevoir certaines mises à jour de sécurité pour Windows Boot Manager ou les composants Secure Boot. Cela pourrait exposer les machines à des bootkits, des malwares capables de prendre le contrôle du système dès le démarrage.

Microsoft a finalement rétabli ces explications dans son article d’assistance, en détaillant davantage les risques. La plupart des PC recevront les nouveaux certificats automatiquement via Windows Update, mais il reste recommandé d’installer les dernières mises à jour avant juin 2026.