Une mise à jour essentielle de Windows 10 et 11 pourrait manquer à certains PC à cause d’une erreur de Microsoft

Une mise à jour de sécurité importante arrive sur Windows 10 et 11. Sans elle, certains PC pourraient perdre des protections essentielles. Pourtant, Microsoft a brièvement retiré une information clé à son sujet.

Windows 11

Maintenir son ordinateur à jour reste l’un des gestes les plus importants pour se protéger contre les cyberattaques. Les mises à jour publiées par Microsoft corrigent régulièrement des vulnérabilités exploitées par des pirates. Certaines failles peuvent permettre d’exécuter du code à distance ou de contourner des protections essentielles du système. C’est notamment pour cette raison que l’installation rapide des correctifs est fortement recommandée.

Comme nous l’expliquions récemment, le Patch Tuesday de février 2026 corrige plusieurs vulnérabilités critiques sur Windows. Parmi elles figurent des failles dites zero-day, déjà exploitées par des attaquants avant la publication des correctifs. Ces mises à jour ne servent donc pas seulement à ajouter des fonctions. Elles renforcent aussi des mécanismes de sécurité essentiels, notamment ceux qui protègent le démarrage du système.

Une mise à jour de sécurité essentielle de Windows doit être installée avant juin 2026

La mise à jour du Patch Tuesday publiée en février 2026 apporte justement un changement important pour Windows 10 et Windows 11. Elle installe de nouveaux certificats liés à la fonction Secure Boot, un mécanisme qui protège le processus de démarrage de l’ordinateur. Comme l’ont repéré nos confrères de Neowin, Microsoft a brièvement supprimé une information essentielle dans la page d’assistance consacrée à cette mise à jour. Le document expliquait pourtant pourquoi ces certificats doivent absolument être installés.

Ces certificats actuels auront environ 15 ans en 2026, ce qui impose leur remplacement. Sans la mise à jour correspondante, un ordinateur peut continuer à démarrer normalement. Cependant, il pourrait progressivement perdre certaines protections importantes liées au démarrage sécurisé. D’après la documentation officielle de Microsoft, les appareils concernés risqueraient de ne plus recevoir certaines mises à jour de sécurité pour Windows Boot Manager ou les composants Secure Boot. Cela pourrait exposer les machines à des bootkits, des malwares capables de prendre le contrôle du système dès le démarrage.

Microsoft a finalement rétabli ces explications dans son article d’assistance, en détaillant davantage les risques. La plupart des PC recevront les nouveaux certificats automatiquement via Windows Update, mais il reste recommandé d’installer les dernières mises à jour avant juin 2026.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette nouvelle attaque pousse les utilisateurs Windows à exécuter une commande qui installe un malware

Des cybercriminels utilisent une nouvelle méthode pour piéger les utilisateurs Windows. Une simple commande peut suffire à infecter un ordinateur. Microsoft met désormais en garde contre cette technique en pleine…

La prochaine Xbox pourrait coûter plus de 1000 €, Microsoft a-t-il complètement perdu la tête ?

D’après les analyses du très bien renseigné Moore’s Law is Dead, Microsoft pourrait opter pour une stratégie tarifaire inattendue pour sa prochaine Xbox. Celle-ci s’annonce déjà beaucoup plus chère que…

ChatGPT pousse les victimes d’abus déguisés en rituels sataniques à parler

La police du Royaume-Uni s’est rendue compte d’une augmentation des plaintes concernant certains types d’abus. Étonnamment, c’est ChatGPT qu’il faut remercier pour cela. Mais quel est le rapport ? Vous…

IA

iPhone Fold : ces rendus 3D confirment le design du premier smartphone pliant d’Apple

De nouveaux rendus 3D de l’iPhone Fold ont fait surface sur le web. Cette fuite vient confirmer les précédentes indiscrétions, d’autant que celle-ci provient des fabricants de coques, généralement une…

Taches, odeurs, salissures : la shampouineuse Rowenta Clean It les élimine en un passage

Vos textiles se salissent et les solutions classiques de nettoyage ne suffisent pas ? La shampouineuse Rowenta Clean It nettoie en profondeur tapis, canapés et matelas en trois actions. Et…

L’HomeHub d’Apple pourrait se fixer au mur et se recharger en même temps

La future interface de contrôle domotique HomeHub d’Apple, sous forme de tablette, possèderait un système de fixation murale intéressant. Il éviterait d’avoir à brancher l’appareil à une source d’alimentation. Comme…

Windows 11 : cette option supprimée mais très réclamée devrait faire son retour

Longtemps après sa suppression sans réelle justification, Microsoft préparerait le retour d’une fonctionnalité demandée depuis par de nombreux utilisateurs. Elle a été aperçue dans une mise à jour à venir…

Google Pixel 11 : le design du module photo de la version Pro XL dévoilé par les premiers rendus d’une coque

Le Pixel 10a étant sorti, les leakers ont tout le loisir de se concentrer sur la prochaine gamme de smartphones de Google : les Pixel 11. Les rumeurs ont déjà commencé…

Il recrée un Lego “ordinateur” de 1979 grandeur nature et le rend fonctionnel

Un ingénieur allemand a pris une brique Lego de 1979 représentant un ordinateur et en a fait une machine opérationnelle à l’échelle humaine. Le résultat est aussi étonnant qu’amusant. Les…

Les futurs iPhone pourraient coûter moins cher grâce à cette nouvelle technique de fabrication

Apple continue de chercher des moyens de réduire les coûts de fabrication de ses appareils. Une nouvelle méthode de production pourrait bientôt entrer en jeu. Elle pourrait même permettre à…