L’HomeHub d’Apple pourrait se fixer au mur et se recharger en même temps

La future interface de contrôle domotique HomeHub d'Apple, sous forme de tablette, possèderait un système de fixation murale intéressant. Il éviterait d'avoir à brancher l'appareil à une source d'alimentation.

Apple Maison
Apple Maison

Comme Google, Apple propose sa solution domotique sobrement appelée Maison. L'application est un centre de contrôle à partir duquel vous pouvez agir sur vos objets connectés : ampoules, enceintes, volets roulants, thermostat… et ce aussi bien via un iPhone qu'un iPad, un Mac ou une Apple Watch. À cette liste d'appareils, la firme de Cupertino voudrait en ajouter un autre, le HomeHub. Ou plutôt deux autres puisque l'on aurait droit à un HomeHub avec écran intégré et un deuxième sous forme de tablette avec fixation murale.

C'est de cette dernière dont il question ici. Plus précisément de son système de fixation. Comme n'importe quel appareil de ce genre, le HomeHub “iPad” doit être régulièrement rechargé. Le mettre au mur est certes assez logique vu son usage, mais s'il faut pour cela avoir un fil de plusieurs mètres qui pend jusqu'à la prise la plus proche, les utilisateurs vont y réfléchir à deux fois. Pour palier ce problème, Apple aurait trouvé une solution simple et efficace. Du moins si l'on en croit le leaker répondant au pseudonyme de Kosutami.

L'interface de contrôle domotique Apple HomeHub se rechargerait directement au mur

L'internaute est à l'origine un collectionneur de prototypes. Ici, il/elle affirme que le HomeHub mural s'accrochera à l'aide d'aimants “façon MagSafe. Autrement dit, via un système sans fil qui alimentera l'appareil en énergie. C'est une hypothèse à ce stade, mais cela reste probable. L'intérêt serait également de pouvoir facilement fixer la tablette à différents endroits pour peu que vous disposiez des dispositifs aimantés sur différents murs.

Lire aussi – Apple va couper votre maison connectée si vous ne mettez pas vite à jour cette application

Kosutami affirme aussi que le HomeHub intégrera Apple Intelligence. Peu de chances de se tromper à ce niveau-là. Enfin, l'interface pourrait contrôler une sonnette connectée fabriquée par Apple. Selon la plupart des rumeurs, les HomeHub devraient être dévoilés à l'automne 2026, soit entre septembre et décembre.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Une mise à jour essentielle de Windows 10 et 11 pourrait manquer à certains PC à cause d’une erreur de Microsoft

Une mise à jour de sécurité importante arrive sur Windows 10 et 11. Sans elle, certains PC pourraient perdre des protections essentielles. Pourtant, Microsoft a brièvement retiré une information clé…

Windows 11 : cette option supprimée mais très réclamée devrait faire son retour

Longtemps après sa suppression sans réelle justification, Microsoft préparerait le retour d’une fonctionnalité demandée depuis par de nombreux utilisateurs. Elle a été aperçue dans une mise à jour à venir…

Google Pixel 11 : le design du module photo de la version Pro XL dévoilé par les premiers rendus d’une coque

Le Pixel 10a étant sorti, les leakers ont tout le loisir de se concentrer sur la prochaine gamme de smartphones de Google : les Pixel 11. Les rumeurs ont déjà commencé…

Il recrée un Lego “ordinateur” de 1979 grandeur nature et le rend fonctionnel

Un ingénieur allemand a pris une brique Lego de 1979 représentant un ordinateur et en a fait une machine opérationnelle à l’échelle humaine. Le résultat est aussi étonnant qu’amusant. Les…

Les futurs iPhone pourraient coûter moins cher grâce à cette nouvelle technique de fabrication

Apple continue de chercher des moyens de réduire les coûts de fabrication de ses appareils. Une nouvelle méthode de production pourrait bientôt entrer en jeu. Elle pourrait même permettre à…

Free offre un an d’accès à Canal+ gratuitement à certains abonnés, voici comment savoir si vous y avez droit

Free vient de faire un très joli cadeau à ses abonnés, qui peuvent dès aujourd’hui profiter gratuitement de tous les programmes Canal+ pendant un an. En revanche, il semblerait que…

Xiaomi 18 : sortie anticipée, module photo repensé… voici comment la marque voudrait concurrencer Apple

La série Xiaomi 17 venant d’être lancée à l’international, tous les regards indiscrets peuvent désormais s’adonner pleinement aux rumeurs sur la gamme Xiaomi 18. Les dernières spéculations portent sur la…

Ouf, le HDR est de retour sur Disney+, voici pourquoi il avait disparu

Ces dernières semaines, les abonnés Disney+ ont eu la mauvaise surprise de constater la disparition progressive du HDR sur la plateforme de streaming. Alors que l’on pensait la sentence définitive,…

Les banques pourraient devoir rembourser immédiatement les victimes de phishing en Europe

Les fraudes au phishing continuent de faire de nombreuses victimes en Europe. Une nouvelle position juridique pourrait changer la manière dont les banques gèrent ces situations. Elle pourrait obliger les…

NordVPN lance une protection des appels pour bloquer les arnaques et le démarchage téléphonique

La « Protection des appels », la nouvelle fonctionnalité de NordVPN, vise à lutter contre les arnaques et les appels téléphoniques abusifs. Elle est capable d’alerter les utilisateurs avant même…