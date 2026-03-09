L’HomeHub d’Apple pourrait se fixer au mur et se recharger en même temps

La future interface de contrôle domotique HomeHub d'Apple, sous forme de tablette, possèderait un système de fixation murale intéressant. Il éviterait d'avoir à brancher l'appareil à une source d'alimentation.

Comme Google, Apple propose sa solution domotique sobrement appelée Maison. L'application est un centre de contrôle à partir duquel vous pouvez agir sur vos objets connectés : ampoules, enceintes, volets roulants, thermostat… et ce aussi bien via un iPhone qu'un iPad, un Mac ou une Apple Watch. À cette liste d'appareils, la firme de Cupertino voudrait en ajouter un autre, le HomeHub. Ou plutôt deux autres puisque l'on aurait droit à un HomeHub avec écran intégré et un deuxième sous forme de tablette avec fixation murale.

C'est de cette dernière dont il question ici. Plus précisément de son système de fixation. Comme n'importe quel appareil de ce genre, le HomeHub “iPad” doit être régulièrement rechargé. Le mettre au mur est certes assez logique vu son usage, mais s'il faut pour cela avoir un fil de plusieurs mètres qui pend jusqu'à la prise la plus proche, les utilisateurs vont y réfléchir à deux fois. Pour palier ce problème, Apple aurait trouvé une solution simple et efficace. Du moins si l'on en croit le leaker répondant au pseudonyme de Kosutami.

L'interface de contrôle domotique Apple HomeHub se rechargerait directement au mur

L'internaute est à l'origine un collectionneur de prototypes. Ici, il/elle affirme que le HomeHub mural s'accrochera à l'aide d'aimants “façon MagSafe“. Autrement dit, via un système sans fil qui alimentera l'appareil en énergie. C'est une hypothèse à ce stade, mais cela reste probable. L'intérêt serait également de pouvoir facilement fixer la tablette à différents endroits pour peu que vous disposiez des dispositifs aimantés sur différents murs.

Kosutami affirme aussi que le HomeHub intégrera Apple Intelligence. Peu de chances de se tromper à ce niveau-là. Enfin, l'interface pourrait contrôler une sonnette connectée fabriquée par Apple. Selon la plupart des rumeurs, les HomeHub devraient être dévoilés à l'automne 2026, soit entre septembre et décembre.