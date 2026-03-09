La prochaine Xbox pourrait coûter plus de 1000 €, Microsoft a-t-il complètement perdu la tête ?

D'après les analyses du très bien renseigné Moore's Law is Dead, Microsoft pourrait opter pour une stratégie tarifaire inattendue pour sa prochaine Xbox. Celle-ci s'annonce déjà beaucoup plus chère que la génération actuelle, et certainement plus chère que la PS6. Mais est-ce si étonnant ? Pas vraiment.

La semaine dernière, Microsoft a confirmé travailler sur le futur de sa division gaming — ce qui, au vu de la situation actuelle que traverse Xbox, entre stratégies commerciales nébuleuses, chiffres de vente décevants et changement à la va-vite du top management, n'était pas vraiment couru d'avance. C'est donc sous le nom de code Project Helix que se présente cette nouvelle machine vouée à succéder à la Xbox Series X.

Si Microsoft indique qu'il s'agira bien d'une console, la firme est clairement en train de la concevoir comme un PC au format compact, à l'image de la future Steam Machine de Valve. En effet, cette dernière a bien pris soin de préciser que la machine sera capable de faire tourner aussi bien les jeux Xbox que les jeux PC. Un argument de vente majeur face à Sony et sa PS6… mais surtout un immense point d'interrogation concernant son prix.

Et si la prochaine Xbox coûtait plus de 1000 euros ?

Lors d'un récent stream, le prolifique et relativement digne de confiance leaker Moore's Law is Dead s'est risqué à essayer de deviner le prix de fameux PC sous forme de console. Selon lui, il va clairement falloir s'attendre à un tarif beaucoup plus élevé que celui d'une console classique. Microsoft est “en train de construire un pont hors du marché des consoles, et ils vont donc probablement demander 1 000 dollars ou plus pour cet appareil”, a-t-il déclaré.

1000€ pour une console, pour la plupart des joueurs, sera sacrément difficile à avaler. Pourtant, bien que cela reste encore à confirmer, tout porte aujourd'hui à croire que Microsoft ne va pas promouvoir sa machine comme une console, mais bien comme un PC miniature, qui plus est plus puissant que la PS6. Avec des composants tels qu'une carte graphique similaire à la 9070 XT d'AMD, sans compter le prix de la RAM, Moore's Law is Dead estime que le coût de fabrication du projet Helix sera a minima de 900 dollars.

“Cependant, je m'attends à ce qu'ils réalisent au moins un petit bénéfice. Je pense donc que si Xbox voulait se montrer agressif, ils opteraient pour un prix de 999 $”, poursuit-il, allant jusqu'à dire que les prix pourraient grimper à 1200 dollars. Quant à savoir si les joueurs accepteront de payer pour un PC et non une console, c'est une autre paire de manches.