Pourquoi Apple veut vendre l’iPhone Fold aussi cher qu’un MacBook Pro ?

L’iPhone Fold, le premier smartphone pliant d’Apple a fait l’objet d’une nouvelle fuite. Celle-ci émet une hypothèse sur son prix. Une hypothèse qui positionnerait le produit plus cher que n’importe quel concurrent direct. Et il coûterait même plus qu’un MacBook Pro. Est-ce la bonne stratégie ? Voici notre avis.

Quels sont les smartphones les plus chers ? Hormis, les modèles de luxe, proposés par des marques de prestige comme Vertu ou Gresso et coûtant plusieurs milliers d’euros, les téléphones les plus chers sont les modèles pliants (ou pliables, comme vous le souhaitez). Chaque smartphone pliant, comme le Samsung Galaxy Z Fold 7, le Google Pixel 10 Pro Fold, le Huawei Mate X6 ou le Honor Magic v5. Tous sont vendus à un tarif autour des 2000 euros. C’est un véritable investissement.

Et les prix continuent de monter. Le Galaxy Z Fold 7, notamment, a dépassé la barre symbolique des 2000 euros : son prix de départ atteint 2100 euros. Et à ce tarif, vous n’avez même pas la configuration la plus complète, celle-ci étant vendue plus de 2500 euros. La tendance n’est d’ailleurs pas à la baisse, puisque les rumeurs affirment toutes que les prix vont s’envoler à cause du prix des composants.

Le prix de l'iPhone Fold atteindrait des sommets

Un autre acteur devrait également faire parler de lui par les tarifs de son premier smartphone pliant : Apple. Selon des rumeurs récentes, la firme de Cupertino devrait annoncer en septembre 2026 un produit appelé actuellement « iPhone Fold ». Il s’agira d’un concurrent direct au Galaxy Z Fold 7 (ou de son successeur). Et un nouveau rapport, émis par un analyste financier de Fubon Research et relayé par Investir.com, affirme qu’il sera vendu entre 2000 et 2500 dollars. Soit une médiane à 2250 dollars.

Ce milieu de la fourchette positionnerait l’iPhone Fold à 2800 euros en France (en tenant compte du taux de change, de la TVA et de la taxe à la copie privée). Et il ne s’agirait que du prix de départ… L’écart de prix entre cet hypothétique iPhone Fold et la concurrence serait très élevé. Et l’iPhone Fold serait vendu aussi cher qu’un ordinateur premium d’Apple, comme le MacBook Pro M4 Pro de 16 pouces, vendu à partir de 2799 euros.

Pourquoi Apple peut choisir de vendre l'iPhone Fold à ce prix ?

Est-ce une bonne idée de la part d’Apple de positionner l’iPhone Fold à ce prix ? A première vue, la réponse est non, puisque les consommateurs se tourneraient vers la concurrence. Mais en réalité, la réponse est oui. D’abord, les clients d'Apple ayant le budget pour acheter un tel produit ne regardent pas vraiment à la dépense et ne regardent la concurrence que par curiosité. Ce sont des consommateurs exigeants qui n’hésitent pas à payer plus cher pour avoir le produit qu’ils souhaitent. Nous l'avons déjà vu par le passé. Ensuite, ce prix positionnerait l’iPhone Fold comme un produit de luxe, statutaire et exclusif. Enfin, cela augmenterait encore la marge d’Apple, rendant l’iPhone Fold « rentable » même si le nombre d’unités vendues est modeste.