Le prix de l’iPhone Fold risque bien de vous arracher une larme ou deux

Commencez à économiser si vous êtes intéressé par l'achat d'un iPhone pliable, le premier modèle sera particulièrement coûteux.

Des années après les constructeurs Android, Samsung en tête, Apple devrait finalement lancer son premier iPhone pliable. Il ne devrait pas être prêt dès cette année, mais l'appareil est attendu pour 2026, avec une sortie qui pourrait avoir lieu en même temps que celle des iPhone 18. Ce produit devrait toutefois être inaccessible à bien des consommateurs, la faute à un prix des plus élevés.

Le leaker Instant Digital estime que le tarif de celui que l'on appelle pour l'instant iPhone Fold sera compris entre 2 100 et 2 300 dollars US. Cette estimation rejoint celle du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui table quant à lui sur une fourchette de prix entre 2 000 et 2 500 dollars US. Tim Long, un analyste de Barclays, évoque quant à lui un tarif autour des 2 300 dollars US. Bref, tout ce beau monde est assez d'accord et l'iPhone Fold ne sera clairement pas à la portée de toutes les bourses.

L'iPhone pliable plus cher que ses concurrents Android

Rappelons qu'il s'agit ici des tarifs en USD hors taxe. Le prix en euros variera en fonction du taux de change du moment, mais en incluant la TVA, on peut anticiper que le premier iPhone pliable ne sera pas disponible à moins de 2 500 euros chez nous, grand minimum. Il pourrait même plus se rapprocher des 3 000 euros en fonction de la situation économique et géopolitique.

Pour Instant Digital, l'iPhone Fold ne sera “pas beaucoup plus cher” que le Galaxy Z Fold de Samsung, qui adopte le même format. Aux États-Unis, le Galaxy Z Fold 6 est vendu 1 899 dollars US. Les prochains modèles seront peut-être plus chers, mais la différence est tout de même importante si l'on se base sur un tarif de 2 300 dollars US pour l'iPhone pliable. Chez Google, Oppo, OnePlus ou Honor, les prix sont aussi inférieurs à ceux annoncés pour le mobile d'Apple. Huawei est un cas particulier avec son Mate XT pliable en 3, commercialisé à 3 499 euros et sans concurrent sur ce segment.

L'iPhone pliable serait équipé d'un écran interne de 7,8 pouces, d'un écran externe de 5,5 pouces et d'une charnière ne laissant quasi pas de traces de pli.

Source : Instant Digital