iPhone Fold : on sait comment Apple va éliminer la marque de pliure de l’écran

Apple aurait trouvé le matériau alliant souplesse et résistance pour la charnière de son iPhone Fold. L'appareil pourrait être lancé l'an prochain… à un prix exhorbitant.

Les rumeurs autour d'un iPhone pliable se multiplient et récemment, c'est vers la charnière de cet appareil que les regards se tournent. Nous vous rapportions il y a quelques jours qu'Apple avait le choix du métal liquide comme matériau afin d'éviter un maximum les traces de pli tout en garantissant un pliage confortable, voilà que leaker chinois Instant Digital vient ajouter sa pierre à l'édifice.

Selon lui, la charnière de cet iPhone Fold sera bien constituée de verre métallique (alliage métal amorphe), un autre terme pour désigner le métal liquide. Contrairement à la plupart des autres matériaux, sa structure atomique n'est pas cristalline, mais amorphe. Celle-ci est obtenue grâce au refroidissement rapide du métal liquide par le contact avec le moule métallique.

Une charnière résistante et durable pour l'iPhone Fold

Cette technologie apporte un caractère élastique au matériau, qui peut être déformé plus aisément sans perdre en résistance. Ce type d'alliage est particulièrement durable, jusqu'à 2,5 fois plus que de l'alliage de titane par exemple. Esthétiquement, il peut ressembler à de l'acier inoxydable par sa texture lisse et brillante. On sait qu'Apple n'a toujours pas lancé d'iPhone pliable à cause de craintes sur l'efficacité et la durabilité de la charnière, ainsi que les marques de pli laissées sur l'écran. Le métal liquide devrait être la réponse à ce défi de conception.

Ce type de matériau a déjà utilisé par Apple, mais pour des composants bien moins critiques, comme les épingles servant à éjecter la carte SIM de l'appareil. Il s'agirait de la première fois que le constructeur y ait recours pour une pièce aussi importante d'un iPhone. C'est l'entreprise chinoise Dongguan EonTec qui serait chargé de fournir cet alliage métal amorphe à la marque à la pomme.

L'iPhone Fold pourrait être équipé d'un écran principal de 7,8 pouces quand l'appareil est déplié, épaulé d'un affichage externe de 5,5 pouces pour un usage replié. Le design devrait être très proche du format livre, popularisé notamment par les Galaxy Z Fold de Samsung. Le smartphone pourrait être commercialisé en 2026 à un prix avoisinant les 2 000 dollars US hors taxe.

Source : Instant Digital