L’iPhone Air 2 gommerait l’un des plus gros défauts du premier modèle

Les dernières indiscrétions des “insiders” sur l'iPhone Air 2 sont plutôt réjouissantes. Apple chercherait à améliorer son smartphone ultra-fin sur un point que beaucoup n'ont pas apprécié sur le premier.

La finesse ne fait pas tout. Quand Apple sort l'iPhone Air, son smartphone le plus fin à ce jour avec 5,6 mm d'épaisseur, les réactions sont mitigées. Si l'on admire la prouesse technique, on constate qu'elle s'est faite au prix de sacrifices difficilement acceptables pour un appareil de cette gamme de prix. Avec aussi peu de place, le mobile embarque une batterie à faible capacité et un seul capteur photo à l'arrière. La conséquence de ces compromis est immédiate : l'iPhone Air ne se vend pas bien du tout.

Mais visiblement, ça ne décourage pas la marque à la pomme croquée puisque Apple souhaite remettre le couvert avec l'iPhone Air 2. L'occasion de voir si l'entreprise apprend de ses erreurs pour proposer un produit qui ira au-delà de la finesse. D'après les dernières indiscrétions du leaker Momentary Digital sur le réseau social chinois Weibo, c'est bien parti pour. L'un des aspects les plus problématiques de l'iPhone Air serait en partie corrigé.

Apple voudrait améliorer l'iPhone Air 2 sur un point crucial

L'objectif d'Apple serait d'ajouter un deuxième capteur photo au dos de l'iPhone Air 2. En l’occurrence un ultra grand-angle 48 MP orienté horizontalement. Forcément, il faut lui faire de la place. L'idée est d'utiliser une version modifiée du composant gérant le Face ID, bien plus fin que l'actuel. La firme de Cupertino aurait demandé à un fabricant non spécifié de travailler sur le sujet.

Une bonne nouvelle donc, si elle se concrétise. Il faudra patienter pour le savoir : Apple envisagerait de sortir l'iPhone Air 2 au printemps 2027. De quoi lui laisser le temps de changer d'avis. En attendant, c'est Xiaomi qui est pressenti pour être le prochain à rejoindre la course à la finesse extrême avec un Xiaomi Slim. Attendu pour 2026, ce serait l'occasion de coiffer Apple au poteau, à condition de ne pas reproduire les mêmes maladresses que lui.