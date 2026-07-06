L’iPhone Air 2 sera bien plus intéressant que le premier modèle, cette fuite nous dit tout

L'iPhone Air 2 est bien en développement chez Apple, et il va intégrer des améliorations qui en feront une bien meilleure option que l'iPhone Air premier du nom.

En septembre 2025, Apple lançait l'iPhone Air, un tout nouveau modèle misant sur sa finesse et sa légèreté. L'appareil était certes intéressant en termes de design, il avait aussi bien des défauts qui rendaient son achat peu recommandable. Alors que Samsung a jeté l'éponge sur ce segment après l'échec du Galaxy S25 Edge, son concurrent n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a aura bien un iPhone Air 2, et on sait déjà à quoi il va ressembler.

Cette fuite d'envergure provient de Front Page Tech et du célèbre leaker Jon Prosser, actuellement visé par une plainte en justice d'Apple pour avoir déjà fait fuiter iOS 26. Autant dire que la source est fiable. Dans une vidéo d'une durée de plus de 8 mn, on en apprend plus sur cet iPhone Air 2. Ce qui saute immédiatement aux yeux est que la barre horizontale dans la partie supérieure du dos du mobile accueille désormais deux capteurs photo, contre un seul sur son prédécesseur. Le grand-angle serait cette fois accompagné d'un ultra grand-angle, tous deux avec une définition de 48 MP. Un zoom 2x sera toujours proposé en recadrant dans le capteur principal.

iPhone Air 2 : un deuxième capteur photo et une autonomie en hausse ?

Sans surprise, l'iPhone Air 2 sera équipé de la puce A20 Pro, la même qui va propulser les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans quelques semaines déjà. Il s'agit de la première puce d'Apple gravée selon un procédé en 2 nm, promettant des gains très intéressants en matière d'efficacité énergétique. Cela tombe bien, l'iPhone Air pêchait justement par son autonomie, à cause d'une batterie dont la taille est réduite pour permettre d'affiner le smartphone.

L'iPhone Air 2 ne sera pas disponible à la rentrée en même temps que les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Ultra (pliable). Il devrait plutôt être lancé en mars ou avril prochain, aux côtés de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e. Il serait proposé dans les coloris noir sidéral, blanc nuage, or clair et lavande (qui remplace le bleu clair de la première itération).