Des drones qui dissipent les nuages pour affaiblir les ouragans, bientôt une réalité ?

Meteoric, startup créée par deux jeunes ingénieurs, imagine une flotte de drones capable de dissiper les nuages sans aucun produit chimique. L’objectif premier est d’augmenter le rendement des panneaux solaires, le second de diminuer la violence des ouragans et des tempêtes.

À mesure que les technologies évoluent, des projets relégués il y a quelques années à de la pure science-fiction sont aujourd’hui envisagés sérieusement. Par exemple : déployer un pare-soleil géant dans l’espace pour protéger la Terre du réchauffement climatique. Même d’anciens fantasmes comme le contrôle de la météo comment à devenir réalité. Pas au point de décider de la pluie et du beau temps au sens littéral, mais on s’en approche.

L’idée de Meteoric, startup fondée par les jeunes ingénieurs Mete Karslioglu et Eric Nilsson, c’est d’envoyer des drones dans les nuages pour modifier leur structure. Ils viseraient surtout ceux au-dessus des centrales solaires pour qu’ils laissent passer plus de rayons, augmentant de fait le rendement des infrastructures de 10 à 30 % sur un an. Selon Meteoric, un nuage bas ou moyen peut retenir entre 73 et 82 % du rayonnement solaire. Les drones se chargeraient de faire baisser ce nombre. Mais l’objectif final est bien plus ambitieux que la production d’énergie.

Des drones qui chassent les nuages pour plus de soleil et moins de tempêtes

Parce qu’ils cherchent à dissiper les nuages d’une manière générale, les drones de Meteoric pourraient servir à affaiblir les tempêtes et les ouragans. Dans tous les cas, la startup met en avant le fait qu’elle n’utilise aucun produit chimique, bien qu’elle ne détaille pas le fonctionnement de son procédé. Elle précise en revanche que ses drones ne nécessitent aucune nouvelle infrastructure au sol. Un prototype testé en laboratoire a dissipé 13 % d’un nuage artificiel, nous dit Meteoric.

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Les essais en conditions réelles sont prévus pour 2027 pour ce qui est de l’énergie solaire, 2028 pour l’affaiblissement des tempêtes. Il est encore trop tôt pour présager des résultats, qui dépendent de conditions météorologies précises selon les experts du secteur. La possibilité de modifier des cyclones tropicaux reste également à prouver pour l’Organisation météorologique mondiale.